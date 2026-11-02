Barwy szczęścia, odcinek 3432: Grażyna zamieszka z Tomkiem! Poświęci dla niego pracę - ZDJĘCIA

Tomek zaproponuje Grażynie, by się wprowadziła w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3432 odcinku "Barw szczęścia" Tomek zaproponuje w końcu Grażynie, aby z nim zamieszkała, czym w pierwszej chwili nieco ją wystraszy. Wszystko przez to, że jak podaje swiatseriali.interia.pl nastąpi to dość szybko, bo dopiero co zdążą się ze sobą na nowo zejść. Jednak Kępski nie będzie miał zamiaru marnować ani chwili, bo i tak długo na siebie czekali.

- Tak szybko? - zdziwi się Grażyna.

- A na co tu czekać? Ja widzę same plusy. Słuchaj, będzie nam wygodniej, ekonomiczniej, a Wiktor to już w ogóle oszaleje z radości - uzna Tomek.

Sęk w tym, że w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna szczególnie właśnie będzie obawiać się o swojego syna, czy sobie bez niej poradzi. Ale Tomek stwierdzi, że to już najwyższa pora. Szczególnie, że przecież Wiktor nie będzie już małym chłopcem.

- Kiedyś musi się usamodzielnić - doda Kępski.

Grażyna okłamie swoją szefową w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

W tej sytuacji w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Wiracka zdecyduje się przyjąć ofertę Kępskiego i się do niego wprowadzić. Grażyna będzie chciała to zrobić na spokojnie, dlatego zadzwoni do swojej szefowej i poprosi ją o kilka dni wolnego. Tyle tylko, że nie zdradzi jej prawdziwego powodu swojej nieobecności, co będzie mogło ją słono kosztować.

- Jak wyjdzie na jaw, że to wcale nie jest żadna sprawa rodzinna, to wywalą mnie z pracy - przyzna Wiracka.

Ale Kępski w 3432 odcinku "Barw szczęścia" zacznie szybko ją uspokajać. Tym bardziej, że nawet gdyby tak się stało, to i tak by sobie poradzili z jego dochodami. Jednak Grażyna wcale nie będzie chciała być na jego utrzymaniu.

- Nie przejmuj się. Nawet jeśli faktycznie cię wyrzucą, to nic wielkiego się nie wydarzy. Stać mnie, żeby utrzymać nas oboje. I to na niezłym poziomie - zapewni ją ukochany.

- Nie lecę na twoje pieniądze - zakomunikuje mu Grażyna.

- Wiem... Lecisz po prostu na moją niezwykłą urodę, wyjątkowy urok i niebywały intelekt - zażartuje Tomek.

Grażyna zostawi synowi mieszkanie w 3432 odcinku "Barw szczęścia"!

Jeszcze tego samego dnia w 3432 odcinku "Barw szczęścia" para spotka się z Wandą (Maja Barełkowska), aby powiedzieć jej, że do siebie wrócili. Oczywiście, seniorka zareaguje na to bardzo pozytywnie, tak samo jak i Wiktor, z którym Grażyna spotka się nieco później, aby powiedzieć mu o swojej decyzji.

- Mylisz, że za szybko? - spyta go matka.

- Jesteście dorośli, znacie się już trochę... Na waszym miejscu w ogóle bym się nie zastanawiał. Cieszę się twoim szczęściem. No i swoim, bo w końcu będę miał chatę tylko dla siebie - powie Wiktor, dając jej swoje błogosławieństwo.

Jednak w 3432 odcinku "Barw szczęścia" Grażyna szybko ostudzi jego entuzjazm, zapowiadając, że nawet na odległość zamierza dalej mieć na niego oko, aby nie zamienił jej mieszkania w jakieś pobojowisko, gdy pod jej nieobecność, zacznie zapraszać tam swoich znajomych.

Kiedy 3432 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3432 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 2 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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Barwy szczęścia ZWIASTUN. Bruno upokorzy Karolinę i odsunie ją od hotelu. Justin zajmie jej miejsce.