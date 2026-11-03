Barwy szczęścia, odcinek 3449: Kurier Michał aresztowany! To Natalię wskażę jako osobę, która ma go ratować

Natalia dowie się o aresztowaniu Michała w 3449 odcinku "Barw szczęścia"

W 3449 odcinku "Barw szczęścia" Natalia otrzyma zaskakującą wiadomość dotyczącą kuriera. Michał trafi do aresztu, a podczas próby uzyskania pomocy prawnej wskaże właśnie Zwoleńską. Dla prawniczki będzie to spore zaskoczenie, szczególnie że ich znajomość będzie rozwijała się w zupełnie innych okolicznościach.

Kwiatkowski spróbuje przekonać Natalię, że został niesłusznie potraktowany i padł ofiarą rasistowskiego ataku. Będzie zależało mu na tym, by prawniczka poznała jego wersję wydarzeń i zechciała mu pomóc. Zwoleńska znajdzie się więc w trudnym położeniu, bo z jednej strony będzie musiała podejść do sprawy profesjonalnie, z drugiej nie pozostanie bez znaczenia fakt, że Michał zdążył już wzbudzić jej zainteresowanie...

Michał od początku nie mówi Natalii wszystkiego?

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie Natalii z Michałem nie zapowie takiego obrotu spraw. Kurier pojawi się w kancelarii Zwoleńskiej z przesyłką, która początkowo okaże się niewłaściwa. Ostatecznie wróci jednak z poszukiwaną paczką, a przy okazji zacznie nawiązywać z prawniczką coraz bardziej osobisty kontakt. Michał będzie potrafił zdobyć jej sympatię, ale nie opowie od razu całej prawdy o swojej przeszłości... Wcześniej pracował jako ochroniarz w nocnym klubie i ma na koncie wyrok w zawieszeniu. Natalia nie będzie więc znała wszystkich szczegółów dotyczących nowego znajomego, który ma swoje sekrety.

Czy Natalia uwierzy kurierowi i podejmie się jego obrony?

Aresztowanie Michała sprawi, że Zwoleńska będzie musiała spojrzeć na ich znajomość z innej perspektywy. Kwiatkowski będzie próbował przekonać ją, że jest pokrzywdzony, a jego zatrzymanie wiąże się z rasistowskim atakiem. Na razie nie wiadomo jednak, czy jego wersja wydarzeń okaże się prawdziwa. Czy Natalia zdecyduje się zostać jego prawniczką? I czy podczas poznawania szczegółów sprawy odkryje kolejne fakty z życia Michała, które mężczyzna dotąd przed nią ukrywa?

Kiedy 3449 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3449 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.