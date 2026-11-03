Barwy szczęścia, odcinek 3449: Kurier Michał aresztowany! To Natalię wskażę jako osobę, która ma go ratować

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-11-03 11:09

Natalia (Maria Dejmek) znajdzie się w dość niezręcznej sytuacji w 3449 odcinku "Barw szczęścia", bo prawniczka dowie się, że Michał (Gamou Fall) zostanue aresztowany. Co więcej, mężczyzna wskaże właśnie ją jako prawniczkę, która ma zająć się jego sprawą. Natalia nie będzie mogła zignorować takiego wezwania, ale szybko przekona się, że Michał ma własną wersję wydarzeń. Kwiatkowski będzie utrzymywał, że padł ofiarą rasistowskiego ataku. Czy Zwoleńska uwierzy jego tłumaczeniom i zdecyduje się go bronić?

Natalia dowie się o aresztowaniu Michała w 3449 odcinku "Barw szczęścia"

W 3449 odcinku "Barw szczęścia" Natalia otrzyma zaskakującą wiadomość dotyczącą kuriera. Michał trafi do aresztu, a podczas próby uzyskania pomocy prawnej wskaże właśnie Zwoleńską. Dla prawniczki będzie to spore zaskoczenie, szczególnie że ich znajomość będzie rozwijała się w zupełnie innych okolicznościach.

Kwiatkowski spróbuje przekonać Natalię, że został niesłusznie potraktowany i padł ofiarą rasistowskiego ataku. Będzie zależało mu na tym, by prawniczka poznała jego wersję wydarzeń i zechciała mu pomóc. Zwoleńska znajdzie się więc w trudnym położeniu, bo z jednej strony będzie musiała podejść do sprawy profesjonalnie, z drugiej nie pozostanie bez znaczenia fakt, że Michał zdążył już wzbudzić jej zainteresowanie...

Michał od początku nie mówi Natalii wszystkiego?

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie Natalii z Michałem nie zapowie takiego obrotu spraw. Kurier pojawi się w kancelarii Zwoleńskiej z przesyłką, która początkowo okaże się niewłaściwa. Ostatecznie wróci jednak z poszukiwaną paczką, a przy okazji zacznie nawiązywać z prawniczką coraz bardziej osobisty kontakt. Michał będzie potrafił zdobyć jej sympatię, ale nie opowie od razu całej prawdy o swojej przeszłości... Wcześniej pracował jako ochroniarz w nocnym klubie i ma na koncie wyrok w zawieszeniu. Natalia nie będzie więc znała wszystkich szczegółów dotyczących nowego znajomego, który ma swoje sekrety.

Czy Natalia uwierzy kurierowi i podejmie się jego obrony?

Aresztowanie Michała sprawi, że Zwoleńska będzie musiała spojrzeć na ich znajomość z innej perspektywy. Kwiatkowski będzie próbował przekonać ją, że jest pokrzywdzony, a jego zatrzymanie wiąże się z rasistowskim atakiem. Na razie nie wiadomo jednak, czy jego wersja wydarzeń okaże się prawdziwa. Czy Natalia zdecyduje się zostać jego prawniczką? I czy podczas poznawania szczegółów sprawy odkryje kolejne fakty z życia Michała, które mężczyzna dotąd przed nią ukrywa?

Kiedy 3449 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3449 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek, 26 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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