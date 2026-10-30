Barwy szczęścia, odcinek 3440: Cezary usłyszy wyrok! Nie on zszokuje go najbardziej - ZDJĘCIA

Broda zjawi się na rozprawie Rawiczów w 3440 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3440 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa i Walczewska (Małgorzata Puzio) stawią się w sądzie na rozprawie, w trakcie której tak samo jak Rawicz zostaną oskarżone o planowanie zabójstwa Zastoi- Modelskiego. Tuż przed nią, jak podaje swiatseriali.interia.pl, Józefina będzie kłębkiem nerwów, a Teresa nie zdoła jej uspokoić. Zwłaszcza, gdy dostrzeże tam także Brodę.

- Spokojnie, teraz od pani nie zależy już nic. Wszystko w rękach sądu - spróbuje pocieszyć ją Teresa.

- A co tu robisz? - spyta Kajetana.

- Jak to co? Przeciwko złu staniemy razem jednym, zwartym frontem, jak prawdziwa rodzina - zapowie jej bojowo Broda.

Chwilę później w 3440 odcinku "Barw szczęścia" już wszyscy wejdą na salę, gdzie Józefina zasiądzie obok swojego syna. Rawiczowa chwyci Cezarego za rękę i wspólnie z nim wysłucha wystąpienia prokuratora, które zarówno ona, jak i Walczewska w pełni zrozumieją. A gdy przyjdzie pora na Cezarego, to wetnie się Broda, czym zszokuje wszystkich.

- Pan Cezary Rawicz? - spyta sędzia.

- Trzymaj się, stary. Jesteśmy z tobą - wypali Broda.

- Przepraszam, kim pan jest? - zdziwi się sędzia.

Kajetan powie, że jest bratem Cezarego w 3440 odcinku "Barw szczęścia"!

Wtedy w 3440 odcinku "Barw szczęścia" Kajetan wstanie i oświadczy, że jest bratem oskarżonego, po czym spojrzy na Cezarego i pokaże mu gest zaciśniętych kciuków.

- Rozumiem pana emocje, ale proszę trzymać je na wodzy, bo będę musiał wyprosić pana z sali - uświadomi go sędzia.

Ale w 3440 odcinku "Barw szczęścia" i on nie uratuje Rawiczów przed wyrokiem, bo cała trójka razem z Walczewską zostanie uznana za winnych. Tyle tylko, że w przypadku seniorek sędzia odstąpi od wymierzenia kary, a Cezary będzie miał trafić za kratki aż na 3 lata!

- W przypadku Józefiny Rawicz i Teresy Walczewskiej sąd odstępuje od wymierzenia kary, a Cezarego Rawicza skazuje na karę trzech lat pozbawienia wolności - odczyta sędzia, po czym przypomni, że wyrok nie jest prawomocny.

Słowa Brody zszokują Rawicza i rozzłoszczą jego matkę w 3440 odcinku "Barw szczęścia"!

Tuż po usłyszeniu wyroku w 3440 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie rozpaczać i przepraszać swojego syna. Zwłaszcza, iż zda sobie sprawę, że to przez nią Cezary trafi do więzienia. Ale Kajetan od razu spróbuje podtrzymać go na duchu, co zszokuje go nawet bardziej niż sam wyrok, bo zupełnie nie będzie wiedział, o co mu chodzi!

- Synku, przepraszam, to wszystko przeze mnie - wyzna Józefina.

- Brat, nic się nie martw, wytrzymasz - krzyknie Broda, a gdy Rawicz spyta matkę, czemu cukiernik z Resobaru "SezoNovego" nazywa go bratem, to doda - Bo jestem!

- Wszystko ci wyjaśnię na widzeniu - obieca mu matka.

- Czarek, ja też postaram się wpaść. Nie zostawię cię, stary... Trzymaj się tam mocno - pożegna go Kajetan, czym tylko dodatkowo zdenerwuje Rawiczową.

- Miałeś szansę milczeć, ale nie skorzystałeś z tej okazji... - wytknie mu macocha.

- Bo jestem człowiekiem czynu i czuję sercem. A za rodzinę dałbym się pokroić - przyzna jej Broda.

- Człowieku, już ci to mówiłam: my nie jesteśmy żadną rodziną - zapowie mu Józefina.

Kiedy 3440 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3440 "Barw szczęścia" będzie emitowany w piątek, 13 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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