Barwy szczęścia, odcinek 3447: Broda nakłoni Natalię to potajemnych badań. Za plecami Józefiny prawniczka sprawdzi prawdomówność Rawiczów?

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-10-30 12:40

Broda (Andrzej Popiel) nie odpuści sprawy swojego pochodzenia! W 3447 odcinku "Barw szczęścia" mężczyzna zwróci się do Natalii (Maria Dejmek) z nietypową prośbą. Będzie chciał, by prawniczka pomogła mu potajemnie zlecić badania DNA, które ostatecznie potwierdzą, czy rzeczywiście jest przyrodnim bratem Cezarego (Marcel Opaliński). Co ciekawe, wszystko odbędzie się za plecami Józefiny (Elżbieta Jarosik). Czy Rawiczowa ma powody, by obawiać się weryfikacji rodzinnej historii?

Broda poprosi Natalię o pomoc w tajnych badaniach DNA w 3447 odcinku "Barw szczęścia"

Kajetan postanowi upewnić się, że informacje o jego pokrewieństwie z Cezarym są prawdziwe. Samo rodzinne odkrycie nie wystarczy mu do zamknięcia sprawy. Dlatego zwróci się do Natalii, licząc, że jako prawniczka pomoże mu zorganizować badania DNA bez informowania o wszystkim Józefiny. To jednak budzi kontrowersję, bo przecież mimo rozstania Rawicza i Zwoleńskiej, Józefina wciąż pozostaje dla kobiety kimś bliskim... Może kiedyś faktycznie się nie lubiły, ale Józefina z czasem zrozumiała, że Natalka to mądra osoba, która ma dobre serce.

Brody będzie miał coraz większe wątpliwości dotyczące rodziny Rawiczów

Cała historia zacznie się od wydarzeń związanych z procesem Cezarego. Rawicz stanie przed sądem i usłyszy wyrok trzech lat więzienia w sprawie zlecenia zabójstwa Andrzeja Zastoi (Leon Charewicz). Podczas rozprawy dowie się również, że ma przyrodniego brata. Tym bratem okaże się właśnie Kajetan Broda, syn Bogdana Rawicza i przyrodni syn Józefiny. Nowa informacja nie doprowadzi jednak do natychmiastowego zrozumienia obu mężczyzn. Józefina pojedzie z Kajetanem do aresztu, by odwiedzić Cezarego, ale spotkanie zakończy się napięciem między braćmi. Broda nie znajdzie więc w Cezarym kogoś, z kim od razu będzie mógł zbudować bliską relację.

Czy Natalia odkryje coś, co Józefina chciałaby ukryć?

W kolejnych wydarzeniach Kajetan będzie chciał potwierdzić swoje pokrewieństwo z Rawiczem za pomocą badań DNA. Już w 3447 odcinku "Barw szczęścia" zacznie planować potajemne testy i poprosi Natalię o pomoc w ich zleceniu. Wybór właśnie jej może być istotny, ponieważ prawniczka zna rodzinne problemy Rawiczów, a jednocześnie nie jest bezpośrednio zaangażowana w ich konflikt. Józefina może nieźle się zdenerwować!

Kiedy 3447 odcinek "Barw szczęścia"?

Odcinek 3447 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 24 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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