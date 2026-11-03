Barwy szczęścia, odcinek 3439: Wściekły Wilk po zawale Lucyny zagrozi Hubertowi sądem! Zrobi wszystko, by Pyrka nie odzyskał domu

Lucyna wystąpi przeciwko Wilkowi w 3439 odcinku "Barw szczęścia"

Konflikt pomiędzy Hubertem a Wilkiem w 3439 odcinku "Barw szczęścia" sięgnie zenitu, kiedy to właśnie jemu Lucyna Zwierzechowska będzie zawdzięczała życie. Pyrka uratuje matkę Wilka, kiedy seniorka dostanie zawału serca na ulicy, a Lucyna w ramach podziękowania wystąpi przeciwko Maciejowi.

Kiedy Wilk oskarży Huberta, że przez niego Lucyna była bliska śmierci, że to przez niego stan zdrowia matki tak gwałtownie się pogorszył, pomoc przyjdzie z niespodziewanej strony.

Przebywająca w szpitalu Lucyna już w 3438 odcinku "Barw szczęścia" złoży Hubertowi i Asi (Anna Gzyra) propozycję, że odsprzeda im swoje udziały w ich domu, i to na dogodnych warunkach. Na reakcję Wilka nie trzeba będzie długo czekać.

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Atak Wilka na Huberta w 3439 odcinku "Barw szczęścia" i pogróżki

Wilk wpadnie we wściekłość i w 3439 odcinku "Barw szczęścia" dopadnie Huberta w szpitalu. Zacznie się rzucać i zagrozi Pyrce, że spotkają się w sądzie, bo on nie odpuści udziałów Lucyny w domu na Zacisznej. Chciwy deweloper zrobi wszystko, by unieważnić umowę Huberta z Pyrkami.

Dość szybko Wilk przekona się, że Hubert i Asia mają wielu przyjaciół, którzy bez wahania staną w ich obronie podczas wojny o dom z synem Lucyny!

Kiedy 3439 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3439 "Barw szczęścia" będzie emitowany w czwartek, 12 listopada 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.