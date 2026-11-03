Barwy szczęścia. Renata wygra na loterii i wrobi Darię?! Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewa

Anna Mrozowska ujawnia spoilery "Barw szczęścia"

Nagranie opublikowane na Instagramie "Barw szczęścia" z pewnością zainteresuje widzów, którzy zastanawiają się, co czeka Renatę w kolejnych odcinkach. Anna Mrozowska zwróciła się do fanów z nietypowym wyzwaniem. Przedstawiła trzy wersje przyszłości swojej bohaterki, zaznaczając, że tylko jedna z nich jest prawdziwa.

- Drodzy widzowie, a teraz trzy spojlery z nowego sezonu dotyczące życia Renaty. Jeden prawdziwy, dwa nieprawdziwe. Dajcie znać w komentarzu, który jest który. Renata wygra na loterii i spłaci Dominikę ze swoich udziałów. Renata wrobi Darię tak, żeby wyleciała z roboty. Renata wróci do nałogu - mówi aktorka.

Każdy z tych scenariuszy oznaczałby zupełnie inny kierunek dla Renaty. Szczególnie niepokojąca jest możliwość powrotu do uzależnienia. Czy bohaterka, która już raz musiała walczyć o siebie, ponownie znajdzie się na niebezpiecznej drodze?

Renata walczyła z nałogiem i trafiła do ośrodka. Czy znów się załamie?

Przypomnijmy, że Renata ma za sobą bardzo trudny okres. Jej uzależnienie doprowadziło do poważnego kryzysu, a pobyt w ośrodku leczenia uzależnień miał pomóc jej odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Wsparcie Kodura było dla niej ważne, ale problemy nie zniknęły wraz z zakończeniem terapii. Ich związek również zaczął się komplikować. Kodur chce być przy ukochanej i pomagać jej w trudnych chwilach, ale sam coraz mocniej odczuwa ciężar sytuacji. Nie jest mu łatwo pogodzić własne potrzeby z koniecznością ciągłego wspierania Renaty. Jeśli kobieta rzeczywiście wróci do nałogu, dla ich relacji może to oznaczać kolejny poważny wstrząs.

Daria i dziecko staną się kolejnym powodem zazdrości Renaty

Na sytuację pary wpływa także Daria, koleżanka Kodura z pracy. Policjant razem z nią odnalazł małe dziecko, którym oboje postanowili się zaopiekować. Ten gest nie spodobał się Renacie. Kobieta zaczęła odbierać obecność dziecka jako coś, co jeszcze bardziej zbliża jej partnera do Darii.

Dlatego drugi scenariusz przedstawiony przez Annę Mrozowską również nie wydaje się przypadkowy. Gdyby Renata rzeczywiście postanowiła wrobić koleżankę Kodura i doprowadzić do jej zwolnienia, oznaczałoby to, że zazdrość zaczęła przejmować nad nią kontrolę. Z kolei wygrana na loterii i spłacenie Dominiki (Karolina Chapko) byłoby zupełnie niespodziewanym zwrotem w jej życiu. Który z trzech spoilerów okaże się prawdziwy? Nagranie Anny Mrozowskiej pozostawia widzom pole do domysłów.

Barwy szczęścia. Renata i Damian wpadną na siebie na terapii