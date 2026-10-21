Na dobre i na złe, odcinek 1003: Poważna choroba Niny pokrzyżuje plany ucieczki porywaczki Zuzy! Będzie mogła umrzeć - ZDJĘCIA

Zuza nie będzie mogła wyjechać z chorą Niną w 1003 odcinku "Na dobre i na złe"!

W 1003 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza w końcu zdobędzie pieniądze, które pomogą jej w ucieczce z kraju razem z dzieckiem Blanki i Maria. Porywaczka Niny będzie już gotowa na to, aby wyjechać z dziewczynką za granicę i zacząć tam z nią nowe życie. Szczególnie, że dopiero tam mogłaby się z nią czuć bezpiecznej, bo przecież w Polsce wszyscy będą jej szukać i to z Milewskimi na czele. I choć Zuza tak wszystko zaplanuje, że nikt jej nie namierzy, to jednak choroba dziecka będzie mogła zmienić wszystko!

Wszystko przez to, że w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" Nina zacznie mocno gorączkować, co uniemożliwi Zuzie ucieczkę. W tej sytuacji porywaczka już nie będzie miała wyjścia i zdecyduje się zabrać Milewską do przychodni. Ale oczywiście na fałszywe dane, aby nikt nie skojarzył, że to właśnie porwana córka Blanki i Maria, co mogłoby ją zdemaskować. Dlatego nada jej imię Zosia.

Chora córka Milewskich będzie wymagała natychmiastowej hospitalizacji w 1003 odcinku "Na dobre i na złe"!

Ale nawet to w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" jej nie uchroni. A to dlatego, że Nina będzie już w naprawdę złym stanie. Do tego stopnia, że konieczna okaże się już hospitalizacja!

- Wygląda mi to na ostre zapalenie ucha środkowego… Ale ta gorączka i odwodnienie są w tej chwili poważniejszym problemem... Zosia powinna jak najszybciej trafić do szpitala! - zapowie jej lekarz dyżurny.

Oczywiście, w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" Zuza za wszelką cenę będzie chciała tego uniknąć. Tym bardziej, że zda sobie sprawę, że wtedy jej plan szlag trafi. Jednak lekarz da jej jasno do zrozumienia, że bez specjalistycznej pomocy dziewczynka będzie mogła już nawet umrzeć!

- Jeśli nie zbijemy gorączki, Zosia może dostać drgawek, może dojść do uszkodzenia mózgu… Nie chcę pani straszyć, ale sprawa jest poważna… - ostrzeże ją lekarz.

Nina wyląduje na SOR-ze w Leśnej Górze w 1003 odcinku "Na dobre i na złe"!

Co w tej sytuacji w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" zrobi Zuza? Czy nie posłucha lekarza i wyjedzie z poważnie chorym dzieckiem za granicę? Czy doprowadzi do śmierci Niny? A może jednak weźmie sobie słowa lekarza do serca i zrezygnuje z ucieczki?

Zdradzamy, że w 1004 odcinku "Na dobre i na złe" Nina będzie już w tak dramatycznym stanie, że wprost z przychodni wyląduje na SOR-ze w Leśnej Górze. Ratownicy przywiozą ją bez Zuzy, która oddali się przed przyjazdem karetki. Wówczas Blanka odzyska córkę, która przejdzie pilną operację. Ale Zuza nie odpuści swojego chorego planu i także zjawi się w szpitalu, jednak już jako pacjentka. I gdy nadarzy się dogodna okazja, to znów porwie dziecko! Aczkolwiek wtedy zostanie już szybko zatrzymana!

Kiedy 1003 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1003 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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