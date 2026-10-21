Na dobre i na złe, odcinek 1002: Konflikt Agaty i Konicy o leczenie brata ich córki Mani. Zajmie się Luckiem wbrew woli męża - ZDJĘCIA

Brat Mani w coraz gorszym stanie w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"

Po adopcji Mani dopiero w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Agata i Rafał zabierą córkę w odwiedziny do jej biologicznego brata do domu opieki. Rozłąka rodzeństwa trwała długie dwa lata, że Lucek w ogóle nie zareaguje na widok siostry. Załamana Mania zacznie płakać i błagać, by się do niej odezwał. Dla Agaty stanie się jasne, że w przypadku autyzmu chłopca nastąpiło nagłe pogorszenie jego stanu. - Nie poznajesz mnie? Jestem Mania… Dlaczego się tak zachowujesz? Powiedz coś! Proszę!

- Maniu, Lucek nie mówi… To nie jest jego wina… Nie złość się na niego… - wyjaśni dziewczynce opiekunka Lucka.

- Nieprawda! - krzyknie Mania, a Agata od razu przytuli córkę.

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Smutna historia Lucka w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" poruszy Agatę

Córka Agaty i Konicy w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" bardzo przeżyje spotkanie z Luckiem. A doktor Woźnicka podczas rozmowy z opiekunką, zapyta jaki błąd popełnili. Byli bowiem świadomi, że Mania jest świadoma stanu brata i że dobrze go pamięta... Opiekunka wyjaśni, że dom opieki jest czwartym ośrodkiem Lucka, a ona zajmuje się nim od pół roku. I w takim stanie jest od sześciu miesięcy.

Poruszona Agata w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" usłyszy, że dotąd żaden specjalista nie postawił diagnozy w sprawie Lucka. Biologiczna matka brata Mani miała poważne zaburzenia psychiczne, żyli w izolacji, dzieci nie były badane, szczepione. A po śmierci matki Lucka przenoszono z jednego ośrodka do drugiego.

Po powrocie do domu Agata będzie musiała wyjaśnić Mani, co się dzieje z jej bratem. Córka od razu zapyta, dlaczego Lucek był taki dziwny.

- Kochanie, to nie jest wina Lucka… On nie ma na to wpływu, taki się urodził. Jego mózg funkcjonuje inaczej…

- Nieprawda! Nie był taki!

- Wiesz, jak kogoś kochamy, to czasem widzimy go inaczej…

- Lucek do mnie mówił… Chodziliśmy do ogrodu… Ja to pamiętam!

Agata nie posłucha Rafała, który w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" nie będzie chciał zająć się Luckiem!

Następnego dnia w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" brat Mani trafi do Leśnej Góry z ostrym zapaleniem wyrostka. Doktor Woźnicka postanowi przy okazji chorego dokładnie przebadać - podejrzewając, że za jego zachowaniem kryje się coś więcej z czym nie zgodzi się Konica. Zresztą Agata nie powie mężowi, że jedzie odwiedzić Lucka w domu opieki.

- Wiesz, że żadne badania nie zmienią stanu chłopca… Ma diagnozę autyzmu. Po prostu mam wrażenie, że się wkręcasz - zwróci jej uwagę Rafał.

- Lucek jest bratem naszej córki. Jeżeli mogę mu pomóc, to mu pomogę! - zaprotestuje Agata.

Kiedy 1002 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1002 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Mario zostanie porwany przez mafię, a Zuza ucieknie z uprowadzoną Niną.