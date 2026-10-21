Na dobre i na złe, odcinek 1002: Wiktoria zostanie w Leśnej Górze dla Borysa, ale nie odzyska dzieci - WIDEO

Wiktoria zastąpi Borysa w Leśnej Górze w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"

Stan Borysa Jakubka w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" pogorszy się, więc Wiktoria znów chwyci za skalpel i tak jak kiedyś będzie niekwestionowaną gwiazdą sali operacyjnej szpitala w Leśnej Górze. Ponieważ badania wykażą u Borysa przepukliną rozworu przełykowego, będzie wymagał natychmiastowej operacji. I to właśnie Wiktorię poprosi, by go zoperowała. - Nie zostawiaj mnie Wiki!

Kiedy przyjaciółka uratuje Jakubka w 1002 odcinku "Na dobre i na złe", ordynator chirurgii zaproponuje jej pracę. A właściwie złoży Consalidzie propozycję, żeby zajęła jego miejsce!

- Słuchaj, ja to wszystko przemyślałem. Przez najbliższe dwa, trzy tygodnie nie mogę operować… W szpitalu brak jest chirurgów. Beger będzie musiał zatrudnić kogoś na moje miejsce. Przyjdzie jakiś obcy człowiek, nie wiadomo kto…

- Nie wiem, czy znajdzie się chętny na trzytygodniowy kontrakt.

- Tym bardziej! A dla ciebie jak znalazł! I tak tutaj jesteś, nie masz nic do roboty… Machniesz parę operacji…

- Muszę pomagać Blance…

- Ja wiem, ale nie możesz z nią spędzać 24. godzin na dobę, bo obie zwariujecie! Wiki, błagam cię... Przecież to jest też twój szpital! Ściągną jakiegoś patałacha i jeszcze nie daj Bóg zostanie…

Beger ściągnie Wiktorię z powrotem do szpitala w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"

Po rozmowie z Borysem w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Wiktoria złoży ofertę współpracy Maksowi Begerowi (Tomasz Ciachorowski). Dyrektor szpitala uzna jednak, że tak świetna lekarka powinna zostać z nimi na stałe! Czy Wiki wróci do Polski i na zawsze pożegna się z Hiszpanią, gdzie przeżyła miłosne rozczarowanie?

Mąż Wiktorii nie odda jej dzieci w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"

Po zdradzie Jose w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" wciąż nie będzie wiadomo, czy i kiedy Wiktoria odzyska synów. 5-letnie bliźnięta zostały z ojcem, a mąż Wiki zapowiedział, że nie odda jej dzieci. Mimo że przez ostatni rok był nieobecny w życiu rodziny, to teraz chce być ojcem ich synów i nie zamierza dopuścić do tego, by Wiktoria zabrała ich do Polski. Jose zaplanował już, że zajmie się bliźniakami ze swoją nową kochanką!

Póki co Wiki zagroziła Jose, że spotkają się w sądzie! Ich rozwód oznacza jednocześnie sądową wojnę o prawo do opieki nad dziećmi.

Kiedy 1002 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1002 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Mario zostanie porwany przez mafię, a Zuza ucieknie z uprowadzoną Niną.