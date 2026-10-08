Na dobre i na złe, odcinek 1001: Rozpaczliwy apel Blanki i Wiktorii do porywaczki, by oddała Ninę! W końcu nieobliczalna Zuza wyjdzie z ukrycia? - ZDJĘCIA

Wiktoria ruszy na poszukiwania porwanej Niny w 1001 odcinku "Na dobre i na złe"

O tym, że to Zuza porwała Ninę wiadomo już od dawna, ale dopiero w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" widzowie obejrzą sceny, które będą dowodem na to, że rocznej córeczce Blanki i Mario nie stało się nic złego, że jest w rękach byłej pacjentki Milewskiej, która straciła dziecko i przeżywa traumę.

Kolejny dzień poszukiwań małej Niny w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" nie przyniesie żadnych efektów, a prowadzący śledztwo policjanci - Radek Biegun (Mateusz Lisiecki) i Dorota (Magdalena Wróbel) - nie wpadną nawet na trop Zuzy! Nic dziwnego, że Wiktoria weźmie sprawy w swoje ręce, by odnaleźć zaginioną wnuczkę. Nie zniesie bowiem cierpienia Blanki, która z każdą chwilą będzie bliska psychicznego obłędu. Spróbuje przekonać córkę, że to nie ona ponosi winę za to, co się stało.

Doktor Consalida w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" pójdzie do parku, z którego porwano Ninę, gotowa szukać zaginionej wnuczki na własną rękę. Przypadek sprawi, że wpadnie tam na policjanta Radka, którego odepchnie, bo weźmie go za bandziora. W efekcie funkcjonariusz trafi do szpitala w Leśnej Górze z urazem głowy, bo uderzy się o kamień.

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Porywaczka Niny w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" zobaczy apel Blanki i Wiktorii

W finale 1001 odcinka "Na dobre i na złe" Blanka i Wiktoria postanowią działać razem i nagrają wzruszający apel do porywaczki Niny. Wiedząc jedynie o tym, że to jakaś kobieta uprowadziła dziewczynkę, bo widać ją było na nagraniu z monitoringu sklepu, w którym Zuza z peruce i ciemnych okularach robiła zakupy z Niną.

- Jestem babcią Niny i proszę cię, kimkolwiek jesteś, oddaj nam ją. Dobry uczynek jest w stanie odmienić człowieka...Zrób coś dobrego. Pozwól tej dziewczynce wrócić do domu do mamy. Wierzę, że w każdym z nas jest dobro. Teraz masz szansę je pokazać. Proszę cię, błagam jako matka jako babcia - oddaj nam naszą Ninę...

- Bez niej wszystko straciło sens. Proszę cię... Ona na pewno teraz płacze za mamą, bo nie wie, gdzie ona jest... Ty na pewno też masz matkę albo miałeś. Wyobraź sobie jej bezsilność, jej strach... Gdybyś to ty zniknął, tak bez śladu... Wyobraź sobie, że ona nie śpi, bo ona czeka, cały czas czeka... Dla mnie każda sekunda bez niej jest jak wieczność. Proszę... - doda zrozpaczona Blanka.

Nagranie Blanki i Wiktorii w 1001 odcinku "Na dobre i na złe" obejrzy nieobliczalna Zuza, która jednak nie odda im Niny. Powód? Uroiła sobie, że to jej własne dziecko, które straciła kilka miesięcy temu...

Kiedy 1001 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1001 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 14 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Wiktoria rozpocznie poszukiwania Niny! Nagrają z Blanką apel do porywaczki