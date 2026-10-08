Na dobre i na złe, odcinek 1003: Choroba Niny zaprowadzi ją do Blanki? Porywaczka Zuza nie da rady wywieźć dziecka za granicę - ZDJĘCIA

Zuza porwie Ninę i będzie planować ucieczkę z kraju w "Na dobre i na złe"

Blanka i Mario (Marcin Korcz) wciąż nie odzyskali córki. Nina została uprowadzona, a prawda o jej losie będzie dla widzów znana wcześniej niż dla jej rodziców. Za porwaniem stoi Zuza, znajoma Blanki i dawna pacjentka, która po własnych traumatycznych doświadczeniach związanych z poronieniem nawiązała z Milewską bliską relację. Zuza ukrywa prawdę i wcale nie będzie chciała dobrowolnie oddać dziecka, a zachowanie kobiety będzie coraz bardziej niepokojące. Porywaczka będzie chciała zatrzymać Ninę dla siebie. W 1003 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie przygotowywać się do ucieczki z Polski. Będzie gromadzić pieniądze, by móc wyjechać razem z dzieckiem i tym samym jeszcze bardziej utrudnić rodzicom odnalezienie córki.

Choroba Niny pokrzyżuje plany porywaczki

Zuza będzie przekonana, że może zrealizować swój plan. Nie wszystko pójdzie jednak po jej myśli, bo mała Nina nagle zacznie chorować. To właśnie stan dziecka może okazać się największym problemem dla porywaczki. Zuza będzie musiała zdecydować, co zrobić z chorą dziewczynką, a podróż z Niną może stać się znacznie trudniejsza, niż zakładała. Dla Blanki każda informacja o córce będzie natomiast niezwykle ważna. Milewska wciąż będzie pogrążona w rozpaczy po zaginięciu dziecka i nie będzie wiedziała, że Nina znajduje się znacznie bliżej, niż mogłaby przypuszczać.

Porwanie Niny będzie miało również ogromny wpływ na Wiktorię Consalidę (Katarzyna Dąbrowska), która już w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" wróci z Hiszpanii do Leśnej Góry i to po długiej nieobecności. Najważniejsza okaże się dla niej jednak nie praca w szpitalu, ale córka i wnuczka. Wiktoria zobaczy, w jakim stanie znajduje się Blanka i sama zaangażuje się w poszukiwania Niny. Consalida nie będzie chciała bezczynnie czekać i ruszy tropem wnuczki na własną rękę. To jednak nie koniec.

Nina wróci do Blanki, ale wcześniej czeka ją szpital

Historia porwania Niny nie zakończy się jednak natychmiast po działaniach Wiktorii. Choroba dziecka w 1003 odcinku "Na dobre i na złe" paradoksalnie pomoże w późniejszym powrocie dziewczynki do domu. Jej zły stan spowoduje, że będzie niezbędna pomoc lekarska, a Nina trafi do szpitala w Leśnej Górze. Jak informowaliśmy, dziewczynka będzie miała opatrunek na głowie i konieczna okaże się natychmiastowa pomoc medyczna.

To oznacza, że choroba Niny może stać się momentem przełomowym całej historii. Zuza planująca ucieczkę z kraju nie będzie mogła po prostu zabrać chorego dziecka i zniknąć. Jeżeli będzie zmuszona szukać dla Niny pomocy, może w ten sposób sama doprowadzić policję i rodzinę dziewczynki.

Kiedy 1003 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1003 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2