Na dobre i na złe, odcinek 1000: Szybki ślub Matyldy i Darka. Spełni się najgorszy koszmar Falkowicza? - WIDEO

Tak przebiegnie ślub Matyldy i Darka w 1000 odcinku "Na dobre i na złe"

Jubileusz 1000 odcinka "Na dobre i na złe" pod znakiem niesamowitych wydarzeń w szpitalu w Leśnej Górze! Po kilku latach do obsady serialu wróci uwielbiana bohaterka, Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska), która przyleci z Hiszpanii do swojej córki Blanki (Pola Gonciarz), by pomóc jej w poszukiwaniach porwanej córeczki Niny (Rita Sobocińska).

Ale powrót Wiki w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" poprzedzeni zaskakujący i dość szybki ślub w Leśnej Górze! Na ślubnym kobiercu staną Matylda i jej nowy chłopak Darek! Znienawidzony przez Falkowicza starszy ratownik medyczny, którego profesor chce się pozbyć z życia córki. Nie zważając na to, że Matylda i Darek są w sobie zakochani, a różnica wieku nie jest dla nich żadną przeszkodą.

Ślub Matyldy i Darka w jubileuszowym 1000 odcinku "Na dobre i na złe" to będzie ceremonia, której na pewno Falkowicz się nie spodziewał. Przed szpitalem zbiorą się jednak niemal wszyscy przyjaciele. Wśród gości na ślubie będą m.in. Stefan Treffer (Piotr Garlicki), Julka Burska (Aleksandra Hamkało), Artur Bart (Piotr Głowacki), Maks Beger (Tomasz Ciachorowski), a nawet pielęgniarki z Leśnej Góry. Na ślub przybędzie też Wiktoria.

Do ołtarza Matyldę w zaawansowanej ciąży w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" odprowadzi nie tylko Falkowicz, lecz także biologiczny ojciec panny młodej - Michał Wilczewski (Mateusz Janicki). Goście będą zachwyceni suknią ślubną Matyldy i widocznym ciążowym brzuszkiem.

- Nie, nie, nie! Ludzie! To jest jakieś dziwne! Co się z wami dzieje?! To jest porąbane jakieś! Dziwne! I ty też tu jesteś? Przecież wyjechałaś tyle lat temu - spanikowany Falkowicz usiądzie obok Wiki, nie wierząc w to, co widzi.

- Tacy są piękni, tacy zakochani. Czego się nie robi, by zobaczyć prawdziwą miłość...

- O i jest kopalny mutant! - Falkowicz podejdzie do Darka i spróbuje powstrzymać księdza, by nie udzielił parze młodej ślubu. - Byłem kiedyś ministrantem proszę księdza! Zawsze, prawie zawsze daję na tacę! Michał, zrób coś! - krzyknie nagle do drugiego ojca Matyldy.

Czy Matylda i Darek naprawdę wezmą ślub w 1000 odcinku "Na dobre i na złe"?

W chwili, w której w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Darek wypowie słowa małżeńskiej przysięgnie rozlegnie się sygnał karetki. Ukochany Matyldy nagle ogłosi, że musi biec i zostawi ją przy ołtarzu. Ślub Matyldy i Darka nie dojdzie do skutki. Ku wielkiej radości Falkowicza, który zacznie nawet śpiewać "Alleluja".

Sekundę potem Falkowicz obudzi się na kanapie w pokoju lekarzy w szpitalu. Ślub córki to będzie tylko koszmar profesora.

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Kiedy jubileuszowy 1000 odcinek "Na dobre i na złe" w TVP2?

Odcinek 1000 "Na dobre i na złe" będzie emitowany w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe. Szybki ślub Matyldy i Darka. Spełni się najgorszy koszmar Falkowicza?

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