Na dobre i na złe, odcinek 1000: Nagły powrót Wiktorii z Hiszpanii. Matka Blanki zrobi wszystko, by odnaleźć Ninę - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-10-01 9:41

W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" wydarzy się coś, na co widzowie czekali od lat. Do Leśnej Góry niespodziewanie wróci Wiktoria Consalida (Katarzyna Dąbrowska)! Uwielbiana lekarka po raz kolejny przyleci z Hiszpanii, gdzie od lat układa sobie życie z mężem Jose i synami - bliźniakami. Tym razem przyjazd Wiki w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" będzie szczególnie ważny, bo pojawi się w momencie, gdy jej córka Blanka (Pola Gonciarz) przeżywa dramat po porwaniu Niny (Rita Sobocińska). Consalida zrobi wszystko, by pomóc zrozpaczonej Blance odnaleźć córeczkę! Czy jej się uda? Zobacz ZDJĘCIA.

Wiktoria Consaldia wróci do Leśnej Góry w jubileuszowym 1000. odcinku "Na dobre i na złe"

Wiktoria przez lata była jedną z najważniejszych postaci "Na dobre i na złe". Doktor Consalida pojawiła się w Leśnej Górze jako młoda lekarka, a z czasem została ordynatorką chirurgii. Jej życie prywatne również dostarczyło wielu przełomowych wydarzeń, między innymi odkrycie prawdy o Blance, która okazała się jej córką.

W 2019 roku Wiktoria wyjechała z Polski do Hiszpanii razem z ukochanym Jose. Tam miała rozpocząć nowe życie i właśnie z tym krajem związała później swoją przyszłość. Po latach jej historia w serialu była kontynuowana przede wszystkim poprzez informacje przekazywane przez Blankę.

Wiktoria pojawiła się jeszcze w Leśnej Górze w "Na dobre i na złe" 2021 roku. Wróciła wówczas z Hiszpanii, gdy dowiedziała się o dramatycznych wydarzeniach w szpitalu i chciała upewnić się, że z Blanką wszystko w porządku. Później ponownie wyjechała za granicę. Teraz Consalida ponownie przekroczy próg szpitala. 

Wiki przyjdzie do Leśnej Górze w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" dla Blanki

W 1000. odcinku "Na dobre i na złe" na SOR trafi starszy mężczyzna po ataku padaczki, a lekarze będą mieli również ręce pełne pracy z powodu grupy pacjentów cierpiących po imprezie. Wśród tych wydarzeń pojawi się jednak ktoś, kogo nikt się nie spodziewa. Do Leśnej Góry prosto z Hiszpanii przyjedzie Wiktoria.

Jej powrót będzie ogromnym zaskoczeniem dla dawnych znajomych. Wiktoria nie zapowie wcześniej swojej wizyty, dlatego jej pojawienie się w szpitalu wywoła niemałe poruszenie. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski), który kompletnie nie będzie się spodziewał spotkania z dawną przyjaciółką.

Wiktoria odnajdzie córkę i zobaczy, przez co przechodzi Blanka w 1000 odcinku "Na dobre i na złe"

Najważniejszym powodem przyjazdu Wiki w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" będzie jednak Blanka. Wiktoria odnajdzie córkę w gabinecie Falkowicza. Milewska będzie wyczerpana ostatnimi wydarzeniami, poszukiwaniami porwanej Niny. Zaśnie na rozkładanym fotelu. Nie będzie miała już siły, powoli opuści ją nadzieja, że odnajdzie córeczkę. Wiktoria podejdzie do Blanki, a kiedy ta się obudzi, przez chwilę żadna z nich nie będzie potrafiła powiedzieć ani słowa.

W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka po dniach pełnych strachu i tęsknoty za małą Niną, odetchnie w końcu z ulgą, gdy do Polski wróci nagle jej matka. 

- Mama!...

W końcu Blanka rzuci się matce w ramiona i wybuchnie płaczem. Dla Wiktorii będzie to więc coś więcej niż zwykła wizyta w dawnej pracy. Consalida wróci do Leśnej Góry, bo jej córka będzie potrzebowała wsparcia. Zrobi wszystko, by pomóc zrozpaczonej Blance i odnaleźć wnuczkę Ninę. 

Kiedy 1000 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1000 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2. 

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry
Wiktoria Consalida ze smutkiem przytula córkę Blankę. O ich spotkaniu w Leśnej Górze przeczytasz na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 19
Ranczo - podcast z planu serialu
Lodzia odmieniona. Montażysta zachwycony grą aktorów. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
Mediateka.pl