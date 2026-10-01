Na dobre i na złe, odcinek 1000: Nagły powrót Wiktorii z Hiszpanii. Matka Blanki zrobi wszystko, by odnaleźć Ninę - ZDJĘCIA

Wiktoria Consaldia wróci do Leśnej Góry w jubileuszowym 1000. odcinku "Na dobre i na złe"

Wiktoria przez lata była jedną z najważniejszych postaci "Na dobre i na złe". Doktor Consalida pojawiła się w Leśnej Górze jako młoda lekarka, a z czasem została ordynatorką chirurgii. Jej życie prywatne również dostarczyło wielu przełomowych wydarzeń, między innymi odkrycie prawdy o Blance, która okazała się jej córką.

W 2019 roku Wiktoria wyjechała z Polski do Hiszpanii razem z ukochanym Jose. Tam miała rozpocząć nowe życie i właśnie z tym krajem związała później swoją przyszłość. Po latach jej historia w serialu była kontynuowana przede wszystkim poprzez informacje przekazywane przez Blankę.

Wiktoria pojawiła się jeszcze w Leśnej Górze w "Na dobre i na złe" 2021 roku. Wróciła wówczas z Hiszpanii, gdy dowiedziała się o dramatycznych wydarzeniach w szpitalu i chciała upewnić się, że z Blanką wszystko w porządku. Później ponownie wyjechała za granicę. Teraz Consalida ponownie przekroczy próg szpitala.

Wiki przyjdzie do Leśnej Górze w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" dla Blanki

W 1000. odcinku "Na dobre i na złe" na SOR trafi starszy mężczyzna po ataku padaczki, a lekarze będą mieli również ręce pełne pracy z powodu grupy pacjentów cierpiących po imprezie. Wśród tych wydarzeń pojawi się jednak ktoś, kogo nikt się nie spodziewa. Do Leśnej Góry prosto z Hiszpanii przyjedzie Wiktoria.

Jej powrót będzie ogromnym zaskoczeniem dla dawnych znajomych. Wiktoria nie zapowie wcześniej swojej wizyty, dlatego jej pojawienie się w szpitalu wywoła niemałe poruszenie. Jednym z zaskoczonych będzie Andrzej Falkowicz (Michał Żebrowski), który kompletnie nie będzie się spodziewał spotkania z dawną przyjaciółką.

Wiktoria odnajdzie córkę i zobaczy, przez co przechodzi Blanka w 1000 odcinku "Na dobre i na złe"

Najważniejszym powodem przyjazdu Wiki w 1000 odcinku "Na dobre i na złe" będzie jednak Blanka. Wiktoria odnajdzie córkę w gabinecie Falkowicza. Milewska będzie wyczerpana ostatnimi wydarzeniami, poszukiwaniami porwanej Niny. Zaśnie na rozkładanym fotelu. Nie będzie miała już siły, powoli opuści ją nadzieja, że odnajdzie córeczkę. Wiktoria podejdzie do Blanki, a kiedy ta się obudzi, przez chwilę żadna z nich nie będzie potrafiła powiedzieć ani słowa.

W 1000 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka po dniach pełnych strachu i tęsknoty za małą Niną, odetchnie w końcu z ulgą, gdy do Polski wróci nagle jej matka.

- Mama!...

W końcu Blanka rzuci się matce w ramiona i wybuchnie płaczem. Dla Wiktorii będzie to więc coś więcej niż zwykła wizyta w dawnej pracy. Consalida wróci do Leśnej Góry, bo jej córka będzie potrzebowała wsparcia. Zrobi wszystko, by pomóc zrozpaczonej Blance i odnaleźć wnuczkę Ninę.

Kiedy 1000 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1000 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 7 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Porwanie córki Blanki i powrót Wiktorii do Leśnej Góry

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