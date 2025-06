Na dobre i na złe. Mario przyjedzie za Blanką i ich córką do Leśnej Góry! W szpitalu porwie małą Ninę?

Na dobre i na złe. Beger wróci do Leśnej Góry i tak zemści się na Agacie! To Maks będzie stał za kontrolą w szpitalu - ZDJĘCIA

Mario dowie się, że Nina jest jego córką w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario zyska pewność, że Nina jest jego córką, a nie Radwana, jak próbowała przekonać go Blanka. I choć Milewska robiła wszystko, aby uwiarygodnić się w tym w oczach męża i to do tego stopnia, że nawet zamieszkała z Krzyśkiem, to jednak gangster nie odpuścił, bo nie uwierzył jej na słowo! I nic dziwnego, gdyż przecież już raz żona okłamała go w sprawie swojego poronienia i w przypadku ojcostwa jej dziecka będzie podobnie!

Ale w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej i tego dowie się Milewski, dzięki Tomaszkowi (Antoni Sałaj), który przecież pobrał materiał genetyczny od Niny, aby Mario mógł sprawdzić, czy to na pewno jego córka. A wynik nie pozostawi żadnych wątpliwości, że tak właśnie jest! I to sprawi, że gangster, zgodnie z zapowiedziami swojej siostry Weroniki (Klaudia Łapot), faktycznie nie odpuści!

Milewski odnajdzie żonę i córkę w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Zdradzamy, że tuż po swoim odkryciu w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario postanowi od razu skonfrontować się z Blanką. I w tym celu jak podajeswiatseriali.interia.pl zjawi się przed domem Radwana, gdzie przeniesie się już nie tylko jego żona, ale i córka. Ale nie zabarykaduje się tam przed nim na dobre, gdyż będzie musiała przyjeżdżać do szpitala w Leśnej Górze, gdy Tretter (Piotr Garlicki) stwierdzi u niej asymetrię żuchwy.

I właśnie w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Milewska będzie w drodze do szpitala, gdy niespodziewanie napadnie na nią Mario, który do tej pory będzie unikał z nią kontaktu, tak jak chciała. Ale tylko do czasu, aż zyska pewność, że Nina jest jego córką, co wykrzyczy jej prosto w twarz przed domem Radwana! Jednak przerażona Milewska nie będzie chciała tego słuchać i czym prędzej uda się taksówką do Leśnej Góry, głucha na komentarze męża!

Mario zabierze Blance dziecko w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Oczywiście, tuż po dotarciu na miejsce w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach sparaliżowana strachem Blanka o wszystkim opowie Krzysztofowi, który spróbuje ją uspokoić i zacznie zapewniać, że przy nim będą bezpieczne. Do tego stopnia, że Milewska faktycznie uwierzy, że Nina będzie bardziej bezpieczna w szpitalu niż przy niej. Ale grubo się pomyli!

A to dlatego, że tuż za nimi w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej do Leśnej Góry dotrze i Mario! Milewski wkroczy do szpitala i będzie już gotowy na wszystko! Czy zdecyduje się porwać Ninę? Przekonamy się już niebawem!