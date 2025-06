Na dobre i na złe. Mario odnajdzie Blankę i ich córkę! Będzie się bała męża coraz bardziej

Czy Blanka i Mario będą znów razem w "Na dobre i na złe" po wakacjach?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" Blanka nie uwolni się od Mario i nawet Radwan nie zdoła jej ochronić przed groźnym bandytą, który sprowadził na nią same nieszczęście. Teraz w grę będzie wchodziło życie ich córki, więc Blanka nie dopuści do siebie myśli, że ona i Mario mogliby znów być razem, stworzyć rodzinę dla Niny.

Po tym jak na początku "Na dobre i na złe" po wakacjach Milewski zaczai się na Blankę przed domem Krzysztofa, nie cofnie się przed niczym, by udowodnić żonie, że nie może bez niej żyć. Spotkanie z Mario będzie dla Blanki ziszczeniem najgorszego koszmaru. Ucieknie przed nim do szpitala w Leśnej Górze, gdzie ona i Nina będą bezpieczne. Ale Milewski od razu za nimi pojedzie!

Ryzykowny krok Mario w nowym sezonie "Na dobre i na złe". Wyjdzie z ukrycia!

Mimo że Mario został uznany za zmarłego, upozorował swoją śmierć, bo poszedł na współpracę z policją i został objęty programem ochrony świadków, to w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" we wrześniu wyjdzie z ukrycia. Świadomość, że Blanka oszukała go w sprawie ich córki, że kłamała, że to Radwan jest ojcem, popchnie go do ryzykownego krok.

Strach Blanki przed Mario w następnym sezonie "Na dobre i na złe". Czy zabierze jej córkę?

Wbrew ostrzeżeniem swojej siostry Weroniki (Klaudia Łapot) w następnym sezonie "Na dobre i na złe" Mario skorzysta z zamieszania w Leśnej Górze i wkroczy do szpitala. Choć w każdej chwili ktoś będzie mógł go rozpoznać. Na widok męża Blanka aż zblednie. Jak podaje portal światseriali.interia.pl ogarnie ją coraz większy strach, co teraz zrobi Mario. Będzie przerażona, że Milewski zabierze jej córkę.

Finał sezonu Na dobre i na złe. Córka Blanki porwana? Potężna awaria sparaliżuje szpital w Leśnej Górze!

- Nie odważysz się... - powie drżącym głosem Blanka. - Na co? - Po co tu przyszedłeś? - A ty? - Nie oddam ci mojego dziecka! - krzyknie Blanka. - Naszego dziecka... - Po co wróciłeś? - Żeby normalnie żyć. Mieć rodzinę. - Przecież to niemożliwe! Znowu masz jakiś plan. Znowu chcesz na nas wszystkich sprowadzić nieszczęście! - Ukryłaś się tu czy coś dzieje się z dzieckiem? - zapyta Mario. - Ma na imię Nina... Nie mam wyników badań... Zostaw mnie, proszę... - Blanka zacznie płakać. - Dlaczego mnie oszukałaś? Ty się mnie boisz!? - stwierdzi Milewski, kiedy żona się odsunie.

W "Na dobre i na złe" po wakacjach Mario nie będzie chciał żyć bez Blanki

Co wydarzy się dalej w "Na dobre i na złe" na początku września? Blanka nie zdoła ukryć przed Mario swojego strachu. Wreszcie gangster zrezygnuje z rozmowy z żoną i da jej spokój.

- Życie bez ciebie nie ma dla mnie sensu... - powie na pożegnanie Mario, ale to wcale nie oznacza, że pozwoli Blance samej wychowywać ich córkę.