Na dobre i na złe. Jadzia załatwi niewiernego ukochanego Matyldy w nowym sezonie! Nie pozwoli mu jej krzywdzić - ZDJĘCIA

Nowy ukochany zdradzi Matyldę w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach zdrada ukochanego ogromnie dotknie Matyldę. I nic dziwnego, bo przecież ten chłopak będzie miał już być na poważnie, a przybrana córka Falkowicza będzie wiązała z nim naprawdę wielkie nadzieję. Do tego stopnia, że nawet jak wszystko wskazuje weźmie z nim ślub, a on zrobi jej takie coś..

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej córka Michała na własne oczy zobaczy, jak ukochany całuje się z inną. Oczywiście, Matylda od razu rozprawi się z kochankami, a zwłaszcza kobietą, która się na niego rzuci. Ale ich konfrontacja sporo będzie ją kosztować. Tym bardziej, że dziewczyna jeszcze ją wyśmieje.

Jadzia dowie się o zdradzie Matyldy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach zdradzona i upokorzona Matylda kompletnie się załamie, bo nowy ukochany wcale nie okaże się tym, kim myślałam, że jest. I wówczas okaże się, że Falkowicz mógł mieć co do niego nosa, bo jego reakcja na nowego wybranka przybranej córki będzie dość wymowna. Ale w tej sytuacji to już nie będzie mieć żadnego znaczenia, z czego doskonale zda sobie sprawę Jadzia.

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej gosposia profesora zacznie wspierać i pocieszać dobitą Matyldę. Ale oczywiście, także nie przejdzie wobec jej krzywdy obojętnie i sama postanowi rozprawić się z jej zdradzieckim i niewiernym partnerem. Jak pokazał Sławomir Wierzbicki na swojej rolce na Instagramie Jadzia ostro rozprawi się z ratownikiem, wobec którego nie będzie mieć żadnej litości! przy okazji pokaże wszystkim swoją nową twarz!

Tak Jadzia odegra się na niewiernym i zdradzieckim partnerze Matyldy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Jadzia podejdzie do ukochanego Matyldy, który akurat będzie uzupełniał dokumentację medyczną i z całej siły walnie torebką w stojącą obok niego karetkę. Zachowanie gosposi Falkowicza ogromnie zszokuje, ale i przerazi mężczyznę. Tym bardziej, że seniorka na tym nie poprzestanie! Wściekła kobieta uderzy nią także i jego, czym już w ogóle zbije go z tropu.

Ale po wszystkim w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej odejdzie i zostawi niewiernego i zdradzieckiego ratownika samego. Czy pożałuje tego, co zrobił i z kim zadarł? Czy zacznie błagać Matyldę o kolejną szansę, przepraszać jej bliskich i na nowo wkupywać się w łaski już wszystkich? A może w tej sytuacji postanowi już na dobre odpuścić? Przekonamy się już w nowych odcinkach!

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