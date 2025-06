Na dobre i na złe

Na dobre i na złe. Beger i Gloria wrócą do siebie w nowym sezonie?! Widzowie nie mają wątpliwości - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach szykuje się prawdziwa bomba emocjonalna! Fani serialu już nie mogą się doczekać, co wydarzy się między Maksem Begerem (Tomasz Ciachorowski) a Glorią Krasucką (Aleksandra Grabowska). Czy po burzliwym rozstaniu i licznych konfliktach ich drogi znów się przetną? Już teraz na oficjalnym profilu serialu pojawiły się zdjęcia z planu, na których widać tę parę razem, co wywołało lawinę spekulacji wśród widzów. Czy to oznacza, że ich związek w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach odżyje na nowo? Internauci nie mają wątpliwości! Chemia między nimi wciąż iskrzy, a ich relacja może nabrać nowego wymiaru!