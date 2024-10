Na dobre i na złe, odcinek 931: Gloria raz na zawsze uwolni się od Begera! Wyjedzie na stałe do Wiednia

Na dobre i na złe, odcinek 928: Pobity Damian wyzna Dominice, że to Marcin go tak potraktował! Ukochana Molendy nigdy mu tego nie wybaczy? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 931 - środa, 30.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria, zmęczona ciągłymi konfliktami z Begerem, ostatecznie zdecyduje się na zmianę swojego życia? Dzięki wsparciu Agaty (Emilia Komarnicka) i innych lekarzy, Krasucka odnajdzie w sobie siłę, by podjąć decyzję, której nikt się nie spodziewał. Właśnie wtedy na jej drodze stanie słynny profesor Norbert Sokołek, który zaproponuje jej rezydenturę w prestiżowej klinice w Wiedniu. Czy to będzie moment, w którym Gloria postanowi rzucić wszystko i rozpocząć nowy rozdział?

Konflikt z Begerem w "Na dobre i na złe" doprowadzi do rozstania!

To nie będzie łatwa decyzja, ale w 931 odcinku "Na dobre i na złe" Gloria ostatecznie postanowi pożegnać się z Begerem. Ich relacja, naznaczona ciągłymi sprzeczkami i brakiem porozumienia, osiągnie punkt kulminacyjny. Beger, który od początku próbował zdominować Glorię, nie będzie mógł zaakceptować faktu, że jego dawny obiekt uczuć odchodzi. Jednak w 931 odcinku "Na dobre i na złe" Krasucka będzie mogła pokazać, że potrafi postawić na swoim, a jej wyjazd do Wiednia mógłby być symbolicznym zakończeniem toksycznej relacji z Maksem.

Gloria w "Na dobre i na złe" rozpocznie nową medyczną karierę w Wiedniu?

W 931 odcinku "Na dobre i na złe" to właśnie Norbert Sokołek, znany profesor z Austrii, dostrzeże w Glorii ogromny potencjał. Podczas wspólnej operacji, którą będą wykonywać, zauważy, jak utalentowana jest młoda lekarka i zaproponuje jej pracę w swojej klinice. Czy Gloria, dotąd zagubiona i zmęczona ciągłymi problemami w Leśnej Górze, decyduje się na nowe wyzwanie?

Wyjazd do Wiednia stanie się dla Krasuckiej szansą na rozwinięcie kariery medycznej, o której marzyła. A co z Begerem? Jego reakcja na wyjazd Glorii będzie równie dramatyczna, jak ich rozstanie. Nie możesz przegapić tego odcinka, bo to, co wydarzy się w 931 odcinku "Na dobre i na złe", na zawsze zmieni życie bohaterów!