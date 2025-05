Koniec Na dobre i na złe. To on zabierze córkę Blanki w ostatnim 959 odcinku! Wiemy, kto będzie stał za zaginięciem Niny - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 958: Mario po porodzie Blanki pojawi się w szpitalu! Tak pobierze próbkę do badania DNA, by potwierdzić, że Nina jest jego córką - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 959 ostatni finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Koniec sezonu "Na dobre i na złe" dostarczy widzom wielu emocji. Nie tylko z powodu zniknięcia córki Blanki, którą ktoś nagle zabierze lekarce z Leśnej Góry, ale też ze względu na atak hakerski na szpital! Brak prądu, awaria systemu bezpieczeństwa, chaos wśród personelu i pacjentów i ktoś, komu będzie bardzo zależało na tym, żeby zniszczyć Leśną Górę. Kto będzie stał za tym wszystkim? Nie jedyna osoba...

Co się stanie z córką Blanki w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe"?

Blady strach padnie na Blankę w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe", kiedy obudzi się po krótkiej drzemce i zauważy, że w łóżeczku nie ma jej córki. Młoda mama wpadnie w panikę. Wybiegnie na korytarz, gdzie będzie panowała coraz większa panika z powodu kolejnej awarii prądu w całym szpitalu. Mimo to Milewska zrobi wszystko, by odnaleźć swoje dziecko, by dowiedzieć się, gdzie jest Nina.

Czy to Mario porwie córkę Blanki w finale sezonu "Na dobre i na złe"?

Przerażona Blanka w finale sezonu "Na dobre i na złe" w 959 odcinku dopuści do głosu, że to Mario porwał Ninę, że gangster zakradł się do szpitala i zabrał ich córkę. Nie będzie miała pojęcia o tym, że Milewski naprawdę pojawi się w Leśnej Górze, ale tylko po to, by powitać córeczkę na świecie.

Na szczęście w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" sprawa zaginięcia małej Niny szybko się wyjaśni. Jak podaje magazyn "Tele Tydzień" to Stefan Tretter (Piotr Garlicki) zabierze córkę Blanki na badania na oddział noworodkowy. Nie będzie chciał jej budzić, by trochę odpoczęła i stąd to całe zamieszanie. Blanka odetchnie z ulgą, ale tylko na chwilę. Uświadomi sobie bowiem, że ona i Nina nie są bezpieczne w szpitalu, że Mario może się tu zjawić w każdej chwili.

Trudna decyzja Blanki na koniec "Na dobre i na złe". To dlatego zabierze córkę ze szpitala!

To dlatego w finale sezonu "Na dobre i na złe" Blanka natychmiast wypisze się z córką ze szpitala. Podejmie decyzję, że dla dobra dziecka musi jak najszybciej być już z Niną w domu. Krzysztof Radwan obieca Blance, że wszystkiego dopilnuje, że zabierze ją i Ninę do siebie. Ale czy uda im się bezpiecznie opuścić Leśną Górę w sytuacji, gdy zabraknie tam prądu i włączy się alarm przeciwpożarowy? To się okaże w ostatnich scenach 959 odcinka, który zakończy sezon przed przerwą wakacyjną.

Na dobre i na złe. Poród Blanki i dramatyczny wybór Radwana! Asia zabierze mu syna? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na dobre i na złe. Tak Falkowicz uczci narodziny córki Blanki. Wiemy, co napisze na pamiątkowej kartce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.