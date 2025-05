Na dobre i na złe, ostatni odcinek 959: Katastrofa w szpitalu w Leśnej Górze! Trudna decyzja Agaty w finale sezonu - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" ostatni odcinek 959 finał sezonu - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatni 959 odcinek "Na dobre i na złe" przed przerwą wakacyjną, która potrwa aż do września, postawi szpital w Leśnej Górze w obliczu najpoważniejszego kryzysu od lat! Katastrofa będzie wisiała w powietrzu, a lekarze i reszta personelu medycznego, którzy odpowiadają za zdrowie i życie ludzi poczują się kompletnie bezradni.

Co się stanie w Leśnej Górze w finale sezonu "Na dobre i na złe"?

Co się stanie w Leśnej Górze w finale sezonu "Na dobre i na złe", że Agata Woźniczka będzie musiała podjąć trudną decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentów? Awaria systemu informatycznego doprowadzi nie tylko do zacięcia drzwi do sali operacyjnej, ale także uniemożliwi dostęp do szpitalnych lodówek nie tylko z lekami, ale także z krwią do transfuzji!

To Kinga Lipska (Magdalena Kumorek) w 959 odcinku "Na dobre i na złe", ostatnim przed wakacjami, zawiadomi Agatę, że poważnych problemach z dostępem do leków i krwi. Zanim na miejsce dotrą wezwani przez dyrektor Woźnicką informatyk i elektryk, salowy Mundek (Grzegorz Małecki) będzie musiał włamać się do jednej z lodówek.

Falkowicz i Michał podczas operacji w finale sezonu "Na dobre i na złe" przygotowani na najgorsze

Niestety w finałowym odcinku "Na dobre i na złe" kończącym obecny sezon, katastrofalnej sytuacji w szpitalu nie uda się opanować przez wiele godzin. Bezradna i zrezygnowana Agata wkroczy do blok operacyjny, by zawiadomić Falkowicza i Michała, że muszą być przygotowani na najgorsze.

- Mamy w szpitalu kłopot z systemem wewnętrznym. Jakaś usterka – przekaże Woźnicka, którą cytuje portal światseriali.interia.pl.

Życie pacjentów Leśnej Góry zagrożone na koniec sezonu "Na dobre i na złe"

Zgodnie z zarządzeniem Agaty w finale sezonu "Na dobre i na złe" Kinga dostanie za zdanie sprawdzenie, co nie działa, by dyrektorka miała pełną wiedzę, co teraz robić i dostała raport z wszystkich oddziałów, szczególnie z OIOM-u, w jakim stanie są pacjenci. Aby uniknąć ryzyka Agata zdecyduje odwołanie wszystkich operacji, przełożenie zabiegów na inny termin.

Awaria w Leśnej Górze w ostatnim odcinku "Na dobre i na złe" do atak hakerów?

Wezwany do szpitala w Leśnej Górze informatyk w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" ustali, że doszło do spięcia w sieci elektrycznej, został uszkodzony sterownik i wskutek tego system informatyczny nie zareaguje na polecenia.

- Naprawi to pan? Ile to potrwa? - Nie mam pojęcia. Trudno mi przewidzieć szkody. Muszę zlokalizować wadliwe urządzenie. - Więc proszę to zrobić! A pan już wie, co spowodowało spięcie w sieci elektrycznej? - Nie wiem, ale próbuję to ustalić – odpowie informatyk. - To na co pan czeka? – zdenerwuje się szefowa szpitala. - To nie może się powtórzyć! To jest szpital. Odpowiadamy za zdrowie i życie ludzi! Muszę wstrzymać przyjęcia pacjentów! – powie chłodnym tonem Agata

Dziwne maile do Igi w finale sezonu "Na dobre i na złe" do długach szpitala

Jakby tego było mało na koniec sezonu "Na dobre i na złe" do Agaty dotrą niepokojące informacje od Igi Kaczorowskiej (Anna Szymańczyk), która dostanie dziwnego maila, że szpital w Leśnej Górze jest zadłużony, że klinika medycyny estetycznej przy szpitalu chce przejąć czy wykupić udziały. Zupełnie jakby to było celowe działanie hakerów.