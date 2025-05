Na dobre i na złe

Koniec Na dobre i na złe: Ostra wymiana zdań między Alesiem a Borysem w 959 odcinku. Przyjmie na niedziałający oddział pacjenta po wypadku! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W finałowym, 959 odcinku "Na dobre i na złe" Aleś (Paweł Małaszyński) postąpi wbrew zaleceniom i przyjmie na oddział pacjenta po wypadku. Leśna Góra będzie skąpana w szalejącej i niespodziewanej awarii. Borys (Marcin Zacharzewski) uzna, że to nie jest najlepszy moment na przyjmowanie kolejnych osób. Tym bardziej, że w sali bez poprawnie działającego prądu, specjaliści nie przestaną przeszczepiać płuc pacjentce. To wszystko sprawi, że w 959 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do kłótni Borysa i Alesia.