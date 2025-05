Na dobre i na złe

Koniec Na dobre i na złe. Awaria systemu sparaliżuje szpital w ostatnim 959 odcinku! Lekarze stracą dostęp do badań - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami wydarzy się coś, czego nikt się nie spodziewał! Szpital w Leśnej Górze stanie w obliczu największego kryzysu w swojej historii. Awaria systemu komputerowego sparaliżuje pracę całej placówki, a lekarze stracą dostęp do badań i niezbędnych danych pacjentów. W tym chaosie tylko jeden człowiek będzie w stanie uratować sytuację - Mundek (Grzegorz Małecki)! To właśnie on, w ostatnim 959 odcinku "Na dobre i na złe" przed wakacjami, podejmie się heroicznej misji, która zdecyduje o życiu jednej z pacjentek...Zobacz ZWIASTUN.