Wigilia bez M jak miłość. Nie będzie świąt u Mostowiaków! Wielka zmiana z emisją odcinka specjalnego - ZDJĘCIA

Czy w tym roku będzie "M jak miłość Wigilia u Mostowiaków", odcinek specjalny na święta?

Wigilia bez "M jak miłość"? Przez dwa lata fani najpopularniejszej ekranowej rodziny Mostowiaków mieli okazję oglądać 24 grudnia jak Barbara (Teresa Lipowska) i jej bliscy świętują Wigilię i Boże Narodzenie. Ale nie tym razem! Decyzją TVP nie będzie emisji odcinka specjalnego "M jak miłość" w wigilijnym wieczór o godzinie 20, tak jak to było rok i dwa lata temu. Jak podają "Wirtualne Media" TVP zrywa w tym roku ze świąteczną tradycją emisji "Wigilii u Mostowiaków".

Dlaczego nie będzie "M jak miłość" w Wigilię, 24 grudnia 2024?

Powód braku emisji "M jak miłość" w Wigilię raczej nie powinien nikogo dziwić. W poprzednich latach po względem wyników oglądalności Mostowiakowie przegrywali nie tylko z bezkonkurencyjnym „Kevinem samym w domu” (ponad 3 mln widzów w 2023 r.) ale także z innymi propozycjami filmowymi na Wigilię.

W zeszłym roku świąteczny odcinek "M jak miłość" śledziło nieco ponad 1 mln widzów, W 2022 roku, gdy do Grabiny na Wigilię do Mostowiaków wrócił Marek, a Kacper Kuszewski gościnnie znów pojawił się w serialu było tylko trochę lepiej. W trakcie emisji „Kevina” tylko 1,28 mln osób wybrało "M jak miłość". Powtórki specjalnego odcinka po świętach też nie okazały się hitami!

Wigilia bez "M jak miłość"? Co z odcinkiem specjalnym ze świętami u Mostowiaków?

Na pocieszenie dla widzów specjalny odcinek „M jak miłość Wigilia u Mostowiaków” ma być emitowany w wigilijny poranek, we wtorek, 24.12.2024, przed program „Pytanie na śniadanie”. Ponadto w sobotę, 28.12.2024, w paśmie porannym TVP2 pokaże "Święta z M jak miłość". Ale to będą powtórki odcinków świątecznych z lat poprzednich. Czyli w Wigilię widzowie zobaczą powrót Marka Mostowiaka na święta do Grabiny, a cztery dni później wigilijny wieczór w domu Zduńskich przy Deszczowej, kiedy do rodziny wrócił Mateusz (Krystian Domagała), jako świeżo upieczony żołnierz!