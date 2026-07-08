Tak mieszka Kama z M jak miłość. Michalina Sosna dzieli nietypowy dom z 5-letnią córką. Nigdy nie mówi o mężu - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-07-08 13:35

Michalina Sosna, znana jako Kama z "M jak miłość", bardzo chroni życie prywatne, ale właśnie uchyliła rąbek tajemnicy, jak żyje i mieszka na co dzień. Pokazała swoje mieszkanie na warszawskiej Woli, które dzieli 5-letnią córką Rozalią. Jedna z najbardziej lubianych aktorek z "M jak miłość" od lat wzbudza spore zainteresowanie. Szczególnie, że kiedy mówi o rodzinie ze Śląska i dziecku, to zawsze pomija swojego męża. Teraz Michalina Sosna wpuściła kamerę "Pytania na śniadanie" do mieszkania, pokazała wnętrza pełne rodzinnych pamiątek, pokój córki, ale słowem nie wspomniała o partnerze. Zobacz WIDEO.

Mieszkanie Michaliny Sosny w Warszawie robi wrażenie pamiątkami od rodziny ze Śląska

Michalina Sosna dołączyła do obsady "M jak miłość" w marcu 2023 roku i z krótkim czasie stała się jedną z najbardziej lubianych gwiazd serialu TVP. Nie dziwi więc fakt, że fani chcą wiedzieć jak na co dzień żyje, gdzie mieszka, jak wygląda prywatność ekranowej Kamy w "M jak miłość". Na profilu Michaliny Sosny na Instagramie rzadko pojawiają się jej prywatne zdjęcia z córką Rozalią, a mieszkanie w Warszawie jest zwykle tłem do nagrywania filmików z reklamami, na których dodatkowo zarabia.

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Święte obrazki w pokoju córki Michaliny Sosny

W jednym z ostatnich programów "Pytanie na śniadanie" 37-letnia aktorka z "M jak miłość" pokazała swoje mieszkanie, w którym nie brakuje przedmiotów związanych ze Śląskiem, rodzinnym Bieruniem, a także gadżetów, które Michalina Sosna dostała od bliskich. W pokoju córki aktorki na ścianach wiszą święte obrazki przedstawiające Jezusa z Maryją i Józefem, a nad łóżkiem 5-letniej Rozalii fruwa metalowy bocian, zespawany przez ojca Sosny. Jednak ten pokój nie zawsze wygląda tak perfekcyjnie, jak przed kamerą "Pnś". 

Tu jest bardzo wesoło, kolorowo. Rozalka jest wesołym dzieckiem, więc jest tu mnóstwo zabawek pochowanych w różnych szufladach, ale nie będziemy tego odkrywać - ujawniła ekranowa Kama z "M jak miłość". 

Tak Michalina Sosna urządziła mieszkanie z pomocą ojca i rodziny z Bierunia

Mieszkanie Michaliny Sosny na warszawskiej Woli jest skromne urządzone, ale za wieloma rzeczami kryją się rodzinne historie, śląskie korzenie i osobiste wspomnienia aktorki. Bocian z Bierunia - dzieło ojca Sosny, a także głowa sarenki wisząca na korytarzu od cioci z Katowic i nietypowa ściana w salonie. Szklana, która przypomina akwarium i oddziela tę przestrzeń od sypialni. 

– To akwarium jest zespawane przez tatę i przywiezione tutaj ze Śląska, bo sobie wymyśliłam, że nie będzie tu typowa ściana, tylko musi być przestrzeń, więc postanowiłam, że będzie tu tak przezroczyście – wyjaśniła gwiazda "M jak miłość". 

Klamka w drzwiach do sypialni Sosny liczy już 75 lat i jest pamiątką po babci Urszuli. -To jest klamka z drzwi mojej babci, też z domu, z którego ja pochodzę, z Bierunia – zdradziła. 

Gadżet z "M jak miłość" w mieszkaniu Michaliny Sosny! 

W sypialni gwiazdy "M jak miłość" oprócz łóżka, sprzętu sportowego i półek z książkami na ścianie wisi też gitara elektryczna, którą Michalina Sosna pożyczyła od kolegi. Miała na niej zagrać w jednej ze scen w "M jak miłość", jak Kama śpiewała dla Marcina w nocnym klubie "Kocham cię, kochanie moje", ale ostatecznie produkcja wycięła ten fragment ze scenariusza. 

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Aktorka Michalina Sosna, a obok na miniaturze tańczy w salonie. O jej mieszkaniu przeczytasz na SE Superseriale.
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