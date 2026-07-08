Tak mieszka Kama z M jak miłość. Michalina Sosna dzieli nietypowy dom z 5-letnią córką. Nigdy nie mówi o mężu - ZDJĘCIA

Mieszkanie Michaliny Sosny w Warszawie robi wrażenie pamiątkami od rodziny ze Śląska

Michalina Sosna dołączyła do obsady "M jak miłość" w marcu 2023 roku i z krótkim czasie stała się jedną z najbardziej lubianych gwiazd serialu TVP. Nie dziwi więc fakt, że fani chcą wiedzieć jak na co dzień żyje, gdzie mieszka, jak wygląda prywatność ekranowej Kamy w "M jak miłość". Na profilu Michaliny Sosny na Instagramie rzadko pojawiają się jej prywatne zdjęcia z córką Rozalią, a mieszkanie w Warszawie jest zwykle tłem do nagrywania filmików z reklamami, na których dodatkowo zarabia.

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Święte obrazki w pokoju córki Michaliny Sosny

W jednym z ostatnich programów "Pytanie na śniadanie" 37-letnia aktorka z "M jak miłość" pokazała swoje mieszkanie, w którym nie brakuje przedmiotów związanych ze Śląskiem, rodzinnym Bieruniem, a także gadżetów, które Michalina Sosna dostała od bliskich. W pokoju córki aktorki na ścianach wiszą święte obrazki przedstawiające Jezusa z Maryją i Józefem, a nad łóżkiem 5-letniej Rozalii fruwa metalowy bocian, zespawany przez ojca Sosny. Jednak ten pokój nie zawsze wygląda tak perfekcyjnie, jak przed kamerą "Pnś".

– Tu jest bardzo wesoło, kolorowo. Rozalka jest wesołym dzieckiem, więc jest tu mnóstwo zabawek pochowanych w różnych szufladach, ale nie będziemy tego odkrywać - ujawniła ekranowa Kama z "M jak miłość".

Tak Michalina Sosna urządziła mieszkanie z pomocą ojca i rodziny z Bierunia

Mieszkanie Michaliny Sosny na warszawskiej Woli jest skromne urządzone, ale za wieloma rzeczami kryją się rodzinne historie, śląskie korzenie i osobiste wspomnienia aktorki. Bocian z Bierunia - dzieło ojca Sosny, a także głowa sarenki wisząca na korytarzu od cioci z Katowic i nietypowa ściana w salonie. Szklana, która przypomina akwarium i oddziela tę przestrzeń od sypialni.

– To akwarium jest zespawane przez tatę i przywiezione tutaj ze Śląska, bo sobie wymyśliłam, że nie będzie tu typowa ściana, tylko musi być przestrzeń, więc postanowiłam, że będzie tu tak przezroczyście – wyjaśniła gwiazda "M jak miłość".

Klamka w drzwiach do sypialni Sosny liczy już 75 lat i jest pamiątką po babci Urszuli. -To jest klamka z drzwi mojej babci, też z domu, z którego ja pochodzę, z Bierunia – zdradziła.

Gadżet z "M jak miłość" w mieszkaniu Michaliny Sosny!

W sypialni gwiazdy "M jak miłość" oprócz łóżka, sprzętu sportowego i półek z książkami na ścianie wisi też gitara elektryczna, którą Michalina Sosna pożyczyła od kolegi. Miała na niej zagrać w jednej ze scen w "M jak miłość", jak Kama śpiewała dla Marcina w nocnym klubie "Kocham cię, kochanie moje", ale ostatecznie produkcja wycięła ten fragment ze scenariusza.

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