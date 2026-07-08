Grają razem w M jak miłość, a teraz dzielą się radosną nowiną! Posypały się gratulacje dla Krystiana Wieczorka i jego żony Marii - ZDJĘCIA

Krystian i Maria Wieczorek przekazują radosne wieści

Krystian Wieczorek i Maria Wieczorek należą do tych par aktorskich, które od lat udowadniają, że można z powodzeniem łączyć życie zawodowe z prywatnym. Tym razem małżonkowie postanowili uczcić wyjątkową chwilę i z tej okazji udostępnili romantyczne zdjęcie oraz postawili na wymowny opis.

Na Instagramie Marii pojawiło się zdjęcie w białej sukni ślubnej oraz elegancko ubranego Krystiana. Aktorka dołączyła do fotografii wyjątkowy wpis.

Poruszający wpis gwiazd "M jak miłość". Posypały się gratulacje

"Czelendż part 2! Czyli kilka dni temu wybiła nam cynowa 10-ta rocznica ślubu 👰‍♀️🤵‍♂️🩷 Wbijamy się zgodnie z naszym postanowieniem w kieckę i garnitur i jakoś naturalnie chcemy z miłością, szacunkiem i dobrem patrzeć na siebie i wspólnie przed siebie - niech nam droga najmniej krętą będzie."

Pod publikacją błyskawicznie pojawiły się setki gratulacji i życzeń. O szczęśliwej parze pamiętali nie tylko internauci, ale również znane aktorki. Ciepłe słowa zostawiły między innymi Katarzyna Glinka i Marta Żmuda Trzebiatowska.

Łączy ich nie tylko życie prywatne. Oboje występują w "M jak miłość"

Dla widzów "M jak miłość" to para doskonale znana także z serialowego świata. Krystian Wieczorek od lat wciela się w postać Andrzeja Budzyńskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów produkcji. Dopiero w minionym sezonie serialu w życiu prawnika ponownie pojawia się Paulina Lipska.

To właśnie tę bohaterkę gra Maria Wieczorek. Aktorka zadebiutowała w serialu wiele lat temu, a jej postać od początku była związana z Andrzejem. Po dłuższej nieobecności wróciła do "M jak miłość" w minionym sezonie, a twórcy zapowiedzieli kontynuację tego wątku również w nowych odcinkach. Serialowa Paulina ponownie komplikuje życie Budzyńskim, przez co Magda i Andrzej muszą mierzyć się z kolejnymi emocjonalnymi wyzwaniami. To ciekawy kontrast wobec rzeczywistości, bo poza planem Maria i Krystian tworzą zgodne małżeństwo już od dekady.

Choć na ekranie losy bohaterów Marii i Krystiana bywają trudne, prywatnie aktorzy pokazują zupełnie inne oblicze. Ich jubileusz spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem, a fani zgodnie podkreślali, że należą do najbardziej lubianych par polskiego świata aktorskiego.

Wyjątkowy wpis i wspólne zdjęcie stały się pięknym przypomnieniem, że za serialowymi historiami stoją ludzie, którzy także mają swoje ważne chwile. A 10. rocznica ślubu Marii i Krystiana Wieczorków z pewnością należy do tych, które warto świętować razem z fanami.