i Autor: MTL MAXFILM QUIZ. Czym zajmują się bohaterowie M jak miłość? Wiesz, jaki uprawiają zawód?

QUIZ SERIALE

QUIZ. Czym zajmują się bohaterowie M jak miłość? Wiesz, jaki uprawiają zawód?

Bohaterowie "M jak miłość" wiodą nie tylko bujne życie prywatne, ale także i to zawodowe. Wielu z nich znalazło swoją ścieżkę już na samym początku, a część niejednokrotnie zmieniała pracę i szukała czegoś dla siebie. Aż w końcu to znalazła! Wiesz, czym zajmują się bohaterowie "M jak miłość"? Śledzisz na bieżąco ich losy i wiesz, gdzie obecnie pracują? Sprawdź się w naszym QUIZ-ie i się przekonaj! Przygotowaliśmy 10 pytań, ale jeśli jesteś prawdziwym fanem, to spokojnie na nie odpowiesz! Zatem do dzieła!