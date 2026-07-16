Olek z M jak miłość przejdzie do obsady Rancza? Maurycy Popiel nie pozostawia wątpliwości

Maurycy Popiel odejdzie z "M jak miłość" i dołączy do obsady "Rancza"?

Olek z "M jak miłość", którego Maurycy Popiel gra od 2014 roku, jest jednym z kluczowych bohaterów serialu, bez którego wielu widzów nie wyobraża sobie rodziny Chodakowskich. Razem z żoną Anetą (Ilona Janyst) tworzą jedną z bardziej lubianych par. Mimo że Olek i Aneta stanowią wybuchową mieszkankę, w ich związku nie ma mowy o nudzie, bo ona rządzi mężem twardą ręką, ich małżeństwo przetrwało niejedną burzę, pokonało wiele przeciwności losu. I na szczęście nic nie wskazuje na to, by Chodakowscy mieli się rozstać.

Mimo że Maurycy Popiel poza rolą Olka w "M jak miłość" mocno angażuje się w pracę w teatrze, występuje w wielu spektaklach, to póki co nie bierze pod uwagę odejścia z obsady hitowego serialu TVP. Co nie oznacza, że nie marzy mu się rola w innej kultowej produkcji, w nowym sezonie "Rancza". Zobacz też: Ranczo. Wiadomo, kiedy skończą się zdjęcia do nowego sezonu! Nie wszyscy wrócą do obsady. Tych bohaterów zabraknie - ZDJĘCIA

Maurycy Popiel przyjmie rolę w nowym "Ranczu"

W jednym z ostatnich wywiadów 36-letni aktor z "M jak miłość" usłyszał pytanie, czy jeśli dostanie propozycję od producentów "Rancza", by zagrać nowego bohatera w kręconych właśnie 11 sezonie, to zgodzi się dołączyć do obsady. Popiel odpowiedział bez wahania dla portalu telemagazyn.pl, że tak, że chciałby wcielić się w jakąś postać, która pojawi się wśród mieszkańców Wilkowyj.

Jednocześnie serialowy Olek z "M jak miłość" nie zamierza rezygnować z pracy w teatrze, a także z występowania w kolejnych odcinkach sagi o Mostowiakach, bo nie od dziś wiadomo, że rodzina Chodakowskich także rośnie w siłę, a jej losy dostarczają widzom sporo emocji.

- Każdą pracę, którą wykonuję, traktuję poważnie i staram się ją robić uczciwie wobec siebie i wobec ludzi, którzy mają ją później oglądać. Nie uważam, żeby praca była lepsza lub gorsza. Jest taka, jaka jest. Chcielibyśmy pewnie same propozycje z Hollywood, ale rzeczywistość jest nasza, polska – zapewnił Maurycy Popiel w wywiadzie dla portalu telemagazyn.pl.