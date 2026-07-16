M jak miłość. Basia i Agnes olśnią na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie! Niebywałe, kto jeszcze się z nimi pojawi - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-16 11:29

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Basia (Karina Woźniak) i Agnes (Amanda Mincewicz) przykują uwagę wszystkich na ślubie Natalki (Dominika Suchecka) i Adama (Patryk Szwichtenberg). Przybrane siostry skradną młodym show swoim wyglądem, ale nie tylko one, bo na uroczystości nie zabraknie i innych wspaniałych gości, a w tym nieco zaskakujących. Oczywiście, w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w najważniejszym dniu Mostowiakowej będzie z nią jej brat Mateusz (Rafał Kowalski). Jednak obecność jeszcze akurat tego mężczyzny, który także się pojawi, może zszokować! O kim mowa? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Oni z rodziny pojawią się na ślubie Natalki i Adama w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w końcu nastanie długo wyczekiwany ślub Natalki i Adama, na którym nie zabraknie wyjątkowych gości i kreacji. Oczywiście, obok małżonków pierwsze skrzypce będzie grać rodzina Mostowiaków, bo z rodziny Karskiego na uroczystości nie pojawi się nawet jego kuzyn Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Ale zastąpią go inni.

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wzrok przykują nie tylko Dorota (Iwona Rejzner) z Bartkiem (Arkadiusz Smoleński), Barbara (Teresa Lipowska) czy Marysia (Małgorzata Pieńkowska), ale także jej córka Basia, jak i jej przyrodnia siostra Agnes, która także zjawi się na uroczystości, mimo tego co zrobi jej zdradziecki i niewierny ojciec (Robert Moskwa).

Mateusz weźmie Janka na ślub swojej siostry w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Basia i Agnes aż olśnią na ślubie Natalki i Adama, nieco kradnąc show młodym. I nic dziwnego, bo przybrane siostry będą wyglądać wręcz rewelacyjnie! Rogowska postanowi na kobaltową sukienkę, zaś Rotke na śliwkową.

Ale w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie tylko one zachwycą na uroczystości Mostowiakowej i Karskiego! Wszystko przez to, że pojawią się na niej i na panowie w eleganckich garniturach. Oczywiście, na uroczystości nie zabraknie przybranego brata panny młodej Mateusza, obok którego dość niespodziewanie pojawi się także i jego kolega ze studiów Janek (Jakub Sirko)!

Czemu Winiar pojawi się na imprezie u Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Tym bardziej, że przecież państwo młodzi jeszcze nie mieli okazji go poznać w "M jak miłość". Mimo, iż Janek bywał z Mateuszem w Grabinie, to jednak z Natalką i Adamem jeszcze się nie widział. Ale teraz będzie miał ku temu okazję.

Szczególnie, że przecież Mateusz był na ślubie brata Janka, Michała (Tomasz Rożniatowski) z jego ukochaną Eweliną (Anna Jarosik), w związku z czym teraz najpewniej przyjdzie czas na rewanż i Winiar w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej pojawi się i na uroczystości siostry Mostowiaka. Tym bardziej, że Barbara już zaczęła go traktować jak kolejnego przyszywanego wnuka!

Basia i Agnes w eleganckich sukienkach na ślubie Natalki i Adama. O losach bohaterów czytaj na SE Superseriale.
Galeria zdjęć 38
M jak miłość. Tak Teresa Lipowska obchodziła urodziny na planie serialu

Polecany artykuł:

M jak miłość. Zbliżenie Doroty i Roberta w następnym sezonie! Bartek będzie mus…
Ranczo - podcast z planu serialu
Daniel Olbrychski jako Ignacy Japycz. Tajemnice dźwięku i obrazu. Ranczo - podcast z planu serialu
Ranczo - podcast z planu serialu
Mediateka.pl