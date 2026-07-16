Panna młoda, odcinek 157. Hancer wydana przez Beyzę! Spróbuje uciec z miasta

Turecki serial "Panna młoda" to najświeższa propozycja telewizyjnej Dwójki. Produkcja zadebiutowała w Turcji na początku 2024 roku, a w Polsce jej premiera odbyła się 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce popularnej "Miłości i nadziei". Jakie emocje czekają widzów w najbliższym epizodzie? Przedstawiamy szczegóły 157. odcinka.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

"Panna młoda" odcinek 157 streszczenie - zemsta i prawda Hancer

Nadchodzący, 157. odcinek "Panny młodej" zapowiada się wyjątkowo intensywnie. Cihan dowiaduje się, że Hancer jest w ciąży. Yonca odzyskuje przytomność. Hancer chce wyjechać ze Stambułu i przyjmuje pomoc Meliha. Cihan zabiera Beyzę i dziecko do rezydencji.

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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"? Widzów czekają długie lata emisji

"Panna młoda" należy do grona niezwykle rozbudowanych tureckich oper mydlanych. Do tej pory zrealizowano trzy serie, na które składa się łącznie 325 odcinków. Warto jednak zauważyć, że oryginalne epizody trwają po około dwie godziny. W związku z tym w polskiej telewizji są one krótsze, przez co ich ostateczna liczba ulegnie podwojeniu. Trzeba również wziąć pod uwagę, że serial nadal jest kręcony w Turcji, więc ostateczna liczba odcinków pozostaje niewiadomą. Dla polskich widzów oznacza to, że finał nie nadejdzie prędko i losy Hancer oraz Cihana będziemy śledzić jeszcze przez ładnych parę lat.

Kto jest kim w serialu "Panna młoda"? Obsada i bohaterowie

Na ekranie w głównych rolach brylują Talya Çelebi jako odważna Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Oprócz nich w serialu możemy oglądać również innych zdolnych aktorów. Wśród nich znaleźli się między innymi:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan grająca Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin wcielająca się w Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywająca postać Sinem,

Günes Ebrar Özgül w roli Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan grająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

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