Nowy sezon M jak miłość będzie krótszy? Opóźniona emisja nowych odcinków rozwścieczyła fanów!

Na oficjalnych profilach "M jak miłość" pojawiła się wiadomość, która miała ucieszyć fanów, jednak efekt był zupełnie odwrotny. "Kochani! Mamy dla Was dobre wieści!" - zapowiedziała produkcja, informując, że emisja nowych odcinków rozpocznie się od 2 września. Radość szybko przerodziła się w rozczarowanie, gdy okazało się, że pierwszy tydzień września to jedynie powtórki dwuodcinkowego finału poprzedniego sezonu. Internauci, którzy oczekiwali świeżych wątków i dalszych losów ulubionych bohaterów, nie kryją swojej frustracji. "Czyli nowe odcinki od 9 września? To nie jest ukłon w stronę widzów, tylko czysta gra na zwłokę!" - piszą rozżaleni fani.

Krótszy sezon, więcej powtórek - Co zaskoczy widzów?

Opóźniona emisja nowych odcinków "M jak miłość" wywołała burzę komentarzy w mediach społecznościowych. Widzowie nie ukrywają, że czują się zlekceważeni przez decyzję TVP, która zdecydowała się rozpocząć nowy sezon od powtórek. "Znowu będzie tak, że sezon będzie krótszy" - narzekają internauci, zauważając, że w nadchodzących miesiącach mogą mieć do czynienia z jeszcze większą liczbą przestojów i opóźnień. To nie pierwszy raz, gdy fani "M jak miłość" muszą uzbroić się w cierpliwość, ale tym razem cierpliwość wydaje się na wyczerpaniu. Wiele osób zastanawia się, czy decyzja o wydłużeniu oczekiwania na premierowe odcinki nie jest tylko próbą sztucznego przeciągnięcia sezonu.

Komentarze pod postem z informacją o opóźnieniu emisji nowych odcinków "M jak miłość" jasno pokazują, że widzowie czują się zawiedzeni. "Bez sensu piszecie 'w odpowiedzi na wasze pytania', bo tego nie chcieliśmy!" – grzmią internauci, nie mogąc zrozumieć, dlaczego produkcja postanowiła zagrać na ich emocjach. Wiele osób wyraża frustrację, że przez całe lato musieli oglądać powtórki, a teraz, zamiast nowych odcinków, zaserwowano im kolejną dawkę starych wątków. "2,5 miesiąca same starocia lecą, to jeszcze i początek września... Kto to wymyślił?" - pytają oburzeni widzowie.

Fani oburzeni: "To nie jest to, czego chcieliśmy!"

Choć "M jak miłość" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, a każdy nowy sezon jest wyczekiwany przez miliony fanów, decyzje dotyczące emisji nowych odcinków często wywołują kontrowersje. Czy tym razem scenarzyści i produkcja posunęli się za daleko? O tym przekonamy się już wkrótce, kiedy na ekrany trafią długo oczekiwane nowe odcinki!