Nowy Misiek w M jak miłość. Tak zmieni się syn Kingi i Piotrka - ZDJĘCIA

Niezwykła metamorfoza Miśka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Misiek przejdzie spektakularną przemianę! Syn Kingi i Piotrka tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać. Tym bardziej, że czas będzie biegł nieubłaganie, a wraz z nim młody Zduński będzie się zmieniał. Szczególnie, że nie będzie już małym słodkim chłopcem, do czego zdążył przyzwyczaić widzów.

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej syn Kingi i Piotrka zmężnieje i wydorośleje. Misiek nieźle pójdzie w górę i zostanie przy swojej odmienionej fryzurze z nieco inaczej przyciętą grzywką. Młody Zduński stanie się już małym mężczyzną!

Tak się zmieni młody Zduński w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Aleksander Bożyk pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach, na którym widać go już w zupełnie innym wydaniu. Młody Zduński już nie wygląda na nim na dziecko, a na mężczyznę, na co wskazuje bardziej zrysowana twarz i nieco większy wzrost. A gdy do tego wszystkiego dochodzi i fryzura, to już w ogóle!

Jednak co ciekawe w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie tylko Misiek zmieni się w rodzinie Zduńskich nie do poznania! Kto jeszcze przejdzie u nich tak spektakularne metamorfozy, że widzowie będą mieć problem z ich rozpoznaniem?

Kto jeszcze zmieni się w rodzinie Zduńskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach tak naprawdę przemienią się wszystkiego dzieci Zduńskich - Misiek, Lenka (Olga Cybińska), a nawet Antoś (Mikołaj Jankowski) Pawła (Rafał Mroczek). Nie mówiąc już o bliźniaczkach Emilce i Zuzi (Antonina i Michalina Bonecka), w które, od końca obecnego sezonu, wcieliły się już zupełnie inne, nieco większe i starsze aktorki.

A wszystko z tego samego względu - uciekającego czasu, który w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dotknie każdą z pociech Zduńskich. Dzieciaki będą się zmieniać i dorastać, a widzowie wciąż będą tego świadkami na swoich ekranach!

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