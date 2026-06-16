M jak miłość. Basia i Agnes będą ratować Rogowskich! Siostry połączą siły w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Smutny powrót Basi do domu Mostowiaków w nowym sezonie "M jak miłość"

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach do Mostowiaków powróci Basia! Ale powrót córki Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura wcale nie będzie usłany różami. Wszystko przez to, że zbiegnie się on zdradą Rogowskiego z Dobrzańską, porzuceniem Marysi i jego odejściem od żony i rodziny do młodszej kochanki, czego jego młodsza córka nie zniesie najlepiej.

Tym bardziej, że w ogóle nie miała pojęcia o romansie ojca z koleżanka z pracy, ani jego fascynacji jej osobą, bo Agnes jej o tym nie powiedziała. I choć Basia sama zauważyła dziwne zachowanie ojca, to jednak nawet przez myśl jej nie przyszło, że mogłoby być one związane z inną kobietą.

Szczególnie, że uwierzyła w tłumaczenia Agnes o dużej ilości pracy. Ale gdy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej prawda w końcu wyjdzie na jaw, to wszystko się zmieni!

Tak Basia i Agnes będą walczyć o rodzinę Rogowskich w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Basia nie będzie chować wobec Agnes zbyt dużej urazy. Szczególnie, że nie będzie na to czasu, bo przecież będzie trzeba ratować rodzinę Mostowiaków! Zdradzamy, że wówczas przybrane siostry zjednoczą się jak nigdy i wspólnie będą próbowały jeszcze ocalić małżeństwo Rogowskich.

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach młoda Rogowska za wszelką cenę spróbuje zatrzymać ojca w rodzinnym domu Mostowiaków przed odejściem do kochanki. Zrozpaczona Basia rzuci się Arturowi na szyję, a Agnes weźmie się za niego w pracy. Rotke nie będzie szczędzić niewiernemu i zdradzieckiemu ojcu, ale i ona nie będzie chciała, aby rodzina, do której dopiero co dołączyła się rozpadła, w związku z czym i ona zrobi wszystko, aby ją ocalić.

Przybrane siostry nie zaznają spokoju w nowym sezonie "M jak miłość"

Amanda Mincewicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Na fotografii widać Agnes i Basię w samochodzie, a także pytanie, na które odpowiedź jest z góry znana!

- #roadtrip MJM edition Basia i Agnes w drodze do: Gródek/Hollywood/Nad morze/Rozwiązać kolejny kryzys rodzinny - spytała aktorka.

Oczywiście, w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej przybrane siostry nie będą mieć ani chwili wytchnienia, gdyż nie dość, że do końca będą próbowały ratować rodzinę Mostowiaków, to jeszcze będą musiały wspierać Marysię, gdy to się nie uda.

A do tego wszystkiego dojdzie jeszcze pomoc Pawłowi (Rafał Mroczek) przy Antosiu (Mikołaj Jankowski), a także kolejny kryzys, gdy w życiu Rogowskiej pojawi się nowy mężczyzna - Jerzy Wielicki (Marcin Kwaśny), przez co Artur znów stanie się zazdrosny! Do tego stopnia, że nie odczepi się od żony, przez co znów będzie potrzebna interwencja!

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M jak miłość. Artur i Joanna bronią swojej miłości! Nie widzą nic złego w tym, że zdradził Marysię! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.