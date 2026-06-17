M jak miłość. Dramat bezpłodnej Agnes. Nie pogodzi się z tym, że Paweł zastąpi ją inną kobietą w następnym sezonie

Agnes nie będzie już zastępczą matką syna Pawła w "M jak miłość" po wakacjach

Niania syna Pawła, która pojawi się w następnym sezonie "M jak miłość" poróżni Zduńskiego z Agnes? Wiele na to wskazuje, że nowa bohaterka, której tożsamość póki co jest trzymana przed produkcję serialu w tajemnicy, nie tylko odegra ważną rolę w wątku wdowca i jego syna, ale także będzie miała wpływ na to, jak dalej rozwinie się relacja Pawła i Agnes.

Wiadomo już na pewno, że w odcinkach "M jak miłość" jesienią Paweł zacznie szukać niani, bo zaniepokoi go to, że Agnes tak bardzo przywiązała się do Antosia, że traktuje go jak własnego syna. Na decyzję Zduńskiego, żeby ograniczyć obecność córki Artura (Robert Moskwa) w swoim życiu będzie miał też fakt, że Agnes nie może mieć dzieci, że nigdy nie zostanie matką. Lekarka była już u najlepszych specjalistów i wszyscy są zgodni, że Agnes jest bezpłodna.

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To dlatego w ostatnich miesiącach w "M jak miłość" tak zżyła się z Antosiem, zaopiekowała się synem Pawła, który po śmierci Franki (Dominika Kachlik) stracił nie tylko mamę, ale i ojca, bo przecież Zduński zostawił go bardzo długo.

- Mogę być ciocią. A to też jest bardzo fajne. Uwielbiam zajmować się Antosiem. Jak mały zasypia u mnie na ramionach to czuję, że dla swojego dziecka zrobiłabym absolutnie wszystko.... - Agnes już w 1930 odcinku "M jak miłość" potwierdziła, że kocha Antosia jak własnego syna.

Wygląda jednak na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" Agnes nie będzie już zastępczą matką Antosia, że jej miejsce zajmie niania, którą Pawła znajdzie dla syna. Jak opiekunka wpłynie na ich relacje, przyjaźń, która stawała się coraz bliższa?

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Co prawda Paweł w odcinkach "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nadal będzie ogromnie wdzięczny Agnes za pomoc w opiece nad Antosiem, podczas częstych wizyt w Grabinie nie odsunie jej zupełnie od swojego syna, ale zadba o to, żeby córka Artura nie odwiedzała ich już z byle powodu w Warszawie. Tym samym ograniczy obecność Agnes przy Antosiu, żeby nie byli do siebie tak przywiązani.

Początkowo decyzja Pawła w następnym sezonie "M jak miłość" zrani Agnes, która przeżyje dramatyczne chwile rozdzielona z małym Antkiem, ale z czasem zrozumie, że jednak przekroczyła pewne granice i uszanuje fakt, że Zduński chce, by opieką nad synem zajęła się opiekunka. Tak, aby Antoś wiedział, że nie ma przy nim ani prawdziwej ani zastępczej mamy, tylko troskliwa niania.

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