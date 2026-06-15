M jak miłość. Paweł odsunie Agnes od syna w następnym sezonie! Uzna, że za bardzo przywiązała się do Antosia

Radykalna decyzja Pawła w sprawie Agnes w nowym sezonie "M jak miłość"

Z relacji zza kulis nowego sezonu "M jak miłość" wynika, że Paweł i Agnes będą coraz bliżej z każdym dniem, że ich przyjaźń, przynajmniej z jej strony, może się przerodzić w coś więcej. Mimo że Zduński jest przekonany, że żadna kobieta nigdy nie zastąpi mu zmarłej Franki, życie jeszcze nie raz go zaskoczy. Zrządzeniem losu będzie miał przy sobie nie tylko Agnes, córkę ojczyma Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), ale także inną kobietę.

Zanim jednak w odcinkach "M jak miłość" jesienią Paweł pozna dziewczynę, której powierzy opiekę nad Antosiem, dojdzie do wniosku, że bezpłodna Agnes za bardzo przywiązała się do jego syna. Skąd w ogóle to przypuszczenie i dlaczego Zduński uzna, że powinien się zająć tym jak najszybciej zanim Antoś uzna Agnes za swoją mamę?

Małą zapowiedź mieliśmy już w minionym sezonie "M jak miłość", kiedy Antoś zachorował, a lekarka od razu przyjechała do syna Pawła z Grabiny, żeby się nim zająć. Nie tylko jako pediatra, ale także jako kochająca, troskliwa ciocia, zastępcza mama. Nie mogła znieść rozstania z Antosiem, zwłaszcza że Paweł nie od razu powiedział jej o chorobie synka.

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Paweł ograniczy obecność Agnes w życiu swoim i Antosia w "M jak miłość" po wakacjach

W następnym sezonie "M jak miłość" we wrześniu relacja Agnes z Antosiem stanie się dla Pawła sporym problemem. Nie będzie dawało mu spokoju to, że przyjaciółka, która sama nie może mieć dzieci, za bardzo przywiązała się do jego syna. Oczywiście będzie jej wdzięczny za wsparcie i pomoc, ale dojdzie do wniosku, że najwyższy czas, aby ograniczyć obecność Agnes w ich życiu, żeby Antoś nie uznał jej za mamy. Bo skoro nie są razem, to dla dziecka każde rozstanie z ciocią mogłoby być bardzo bolesne.

Agnes będzie chciała od Pawła czegoś więcej w odcinkach "M jak miłość" od września!

Nie od razu Agnes w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach pogodzi się z tym, że Paweł chce ją odsunąć od Antosia. Z czasem jednak zrozumie, że być może przekracza pewne granice. Dotrze do niej także, że oczekuje od Zduńskiego więcej, niż on może jej dać. Bo przecież wciąż nie zapomni o zmarłej France...

M jak miłość. Paweł wróci z synem do Grabiny! Nie tylko Agnes pomoże mu wychować Antosia Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.