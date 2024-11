M jak miość, odcinek 1833: Kama wbrew Olkowi zawalczy o Marcina! Przypomni mu, jak ją kochał? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1833 - wtorek, 3.12.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Przyszłość Kamy i Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie stała pod znakiem zapytania! I to nie tylko z powodu Martyny, która odebrała Kamie miłość ukochanego, która wykorzystała fakt, że Marcin nic nie pamięta, by go w sobie rozkochać. Po ataku Kamy na Martynę, konfrontacji dawnej i obecnej partnerki Chodakowskiego, stanie się jasne, że w leśniczówce lekarki narodził się romans! Kama nabierze pewności, że Marcin zdradził ją z Martyną. O ile w ogóle można to nazwać zdradą, bo przecież Chodakowski nie pamiętał, że ma dziewczynę. Początkowo Kama uzna, że musi odpuścić sobie Marcina, skoro on zakochał się w innej.

Kama w 1833 odcinku "M jak miłość" nie dopuści do tego, żeby Martyna odebrała jej Marcina

Wraz z upływem czasu Kama w 1833 odcinku "M jak miłość" dojdzie jednak do wniosku, że jeśli ona nie zawalczy o miłość, to Marcin nigdy do niej nie wróci, to Martyna będzie górą. Raz już odebrała jej mężczyznę, którego obie kochają. Drugi raz Kama na to nie pozwoli. Tyle tylko, że nie będzie wiedziała, że Marcina i Martynę połączy coś więcej niż zakazane uczucie...

Kama zbliży się do Marcina w 1833 odcinku "M jak miłość"

Przy wsparciu stryja Erwina (Andrzej Dopierała) w 1833 odcinku "M jak miłość" Kama postanowi, że się nie podda! Nie dopuści do tego, żeby Marcin po powrocie do dawnego życia był z dala od niej. Co prawda amnezja Marcina nie ustąpi, nie pomogą mu kolejne wizyty u lekarzy specjalistów, badania, które nie wykażą jednoznacznej przyczyny utraty pamięci, ale Kama nie będzie już grzecznie trzymała się z boku!

Wbrew lekarskim zaleceniom Olka, który usunął Kamę z życia Marcina, żeby na niego nie naciskała, by miał spokój i powoli doszedł do siebie, zapomniana ukochana Chodakowskiego w 1833 odcinku "M jak miłość" postanowi działać. Determinacja Kamy sprawi, że Marcin zgodzi się na kolejne spotkanie, a widząc błysk w oku Kamy, radość z jaką będzie opowiadała o tym, co razem przeżyli, jak się kochali i byli szczęśliwi, na jego twarzy pojawi się znów uśmiech. Potwierdzeniem słów Kamy będą kolejne urywki wspomnień powracają do Marcina.

Czy miłość Kamy sprawi, że Marcin odzyska pamięć?

Mimo że w 1833 odcinku "M jak miłość" bliskość Kamy i jej miłość nie sprawią jeszcze, że Marcin wróci do zdrowia i do niej, ale będzie coraz lepiej będzie się czuł w jej towarzystwie.