M jak miłość. Zakochana Martyna w końcu wyzna Jakubowi swoje uczucia w nowym sezonie! Reakcja Karskiego mocno ją zaskoczy

Martyna wreszcie powie Jakubowi, że się w nim zakochała w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Martyna wreszcie zdecyduje się na szczerą rozmowę z Jakubem o uczuciach. Wysocka w końcu przestanie uciekać przed uczuciem, z którym i tak nie wygra, bo jej miłość do Karskiego wcale nie minie. Nawet mimo tego, że go pogoni i nie będzie mieć z nim kontaktu, gdy zrozumie, co tak naprawdę do niego czuje.

Ale w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wreszcie postanowi mu on tym powiedzieć. Zdradzamy, że Martyna otwarcie przyzna Jakubowi, że się w nim zakochała, czego i on nie zostawi bez odpowiedzi. A ta mocno zszokuje Wysocką.

Karski zaprosi Wysocką na prawdziwą randkę w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Wszystko przez to, że w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Martyna wciąż będzie przekonana, że Jakub dalej kocha Kasię (Paulina Lasota). I stąd nie chciała mu o niczym mówić wcześniej, gdyż nie chciała drugi raz przechodzić tego samego, co miała z Marcinem (Mikołaj Roznerski), w którym też się zakochała, a potem go straciła, gdy on wybrał Kamę (Michalina Sosna).

W 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Martyna będzie spodziewać się tego samego. Albo co gorsza tego, że będzie jedynie kołem zapasowym, którym wcale nie będzie chciała być. Ale miło się zaskoczy. Wszystko przez to, że w odpowiedzi Karski zaprosi ją w końcu na prawdziwą randkę i to wcale już nie dwójki przyjaciół!

Martyna i Jakub wreszcie będą razem w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Oczywiście, w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej szczęśliwa i zakochana Martyna przyjmie zaproszenie od Jakuba, a para w końcu spędzi ze sobą romantyczny i bardzo udany wieczór. Tym bardziej, że i dla Karskiego nie będzie on już tylko kumpelskim wyjściem, a czymś więcej. Czy zatem detektyw odwzajemni uczucia Wysockiej?

ZWIASTUN nowego sezonu "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej właśnie na to wskazywał, bo widać na nim urywki, na których widać ich razem całych w skowronkach. I stąd można przypuszczać, że tą dwójkę faktycznie w końcu połączy coś więcej niż przyjaźń i to z wzajemnością. Jednak, czy temat Kasi zniknie na dobre? Tym bardziej, gdy jej kłamstwa zaczną się sypać, a Mariusz (Mateusz Mosiewicz) powoli zacznie dochodzić do prawdy? Czas pokaże!

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