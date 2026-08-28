M jak miłość. Mariusz odkryje romans Kasi i Sowińskiego w nowym sezonie! Tak się zemści

Kłamstwa Kasi wreszcie zaczną się sypać w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz wreszcie odkryje jedno z kłamstw Kasi. Tyle tylko, że to będzie mogło pociągnąć za sobą kolejne, a w tym to najważniejsze, że tak naprawdę to wcale nie on jest ojcem jej dziecka tylko Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Dlaczego? Bo Sanocki w końcu dowie się, że żona zdradza go z nowym dyrektorem kliniki, Sowińskim, który przecież tak jak Anka (Katarzyna Russ) czy Aneta (Ilona Janyst) będą znać jej sekret.

I choć właśnie w taki sposób Aleksander będzie szantażował Kasię, aby prawda o ojcostwu jej dziecka nie wyszła na jaw, to jednak wszystko stanie podn znakiem zapytania, gdy w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Sanocki dowie się, że żona zdradza go z Sowińskim. I oczywiście tak tego nie zostawi.

Rozwścieczony i zdradzony Mariusz ostro zaatakuje kochanka żony w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

W 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz ostro się wścieknie na Kasię i Aleksandra. Do tego stopnia, że cały w emocjach zjawi się przed domem kochanka żony, którego brutalnie zaatakuje. Wzburzony Sanocki rzuci się na Sowińskiego z pięściami i nieźle go urządzi. Jak wówczas zachowa się dyrektor administracyjny kliniki?

Czy w 1942 odcinku "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zdecyduje się powiedzieć Mariuszowi prawdę o tym, że Kasia okłamała go jeszcze w sprawie ojcostwa swojego dziecka? Czy Sanocki od razu dowie się, że to nie on jest ojcem Zosi tylko Jakub? A może Aleksander zostawi to dla siebie? Tym bardziej, że przecież właśnie tym będzie szantażował Sanocką, w związku z czym sam by się pogrążył. Ale oczywiście najpewniej to przed nim zatai.

Co Sanocki zrobi zakłamanej i niewiernej Kasi w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach?

Jak w 1942 odcinku "M jak miłość" po wakacjach Mariusz zachowa się wobec zakłamanej i zdradzieckiej Kasi? Czy podniesie rękę i na nią? Czy skończy się jedynie na wybuchu słownym?

Póki co pewnym jest jedno! A mianowicie, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Sanocka będzie bała się każdej reakcji męża, gdy prawda o niej w końcu wyjdzie na jaw. Szczególnie, iż doskonale będzie świadoma, że Mariusz będzie zdolny naprawdę do wszystkiego, z czego zwierzy się Anecie.

- Nie wiem, czy bardziej go kocham, czy bardziej się go boję - wyzna zapłakana Kasia.

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