M jak miłość. Bartek zapowiedział szokujące zmiany w nowym sezonie! Z Dorotą czeka go prawdziwe trzęsienie ziemi - ZDJĘCIA

"M jak miłość" po wakacjach. Dorota i Bartek pokażą rodzinną sielankę, ale to będzie cisza przed burzą!

W nowym sezonie "M jak miłość", po wakacjach Dorotę i Bartka czeka prawdziwe trzęsienie ziemi! Aktorzy pokazali kulisy pracy na planie i zdradzili, że nagrywane teraz sceny przyniosą ogromny zwrot akcji. Choć podczas wspólnego śniadania wszystko wyglądało sielsko, Bartek zdradził już teraz, że w nowym sezonie "M jak miłość" wydarzy się coś, co wywróci ich życie do góry nogami.

Sama Iwona Rejzner zaczęła od żartobliwego powitania i zwróciła uwagę, że znowu pokazują się fanom we dwójkę. Smoleński natychmiast podchwycił temat i zapytał ekranową żonę, co by się stało, gdyby choć raz udało jej się nagrać coś bez niego. Rejzner odpowiedziała, że właściwie nie wie, jak to się dzieje, ale za każdym razem, kiedy wyciąga telefon, Bartek akurat znajduje się w pobliżu.

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W nowym sezonie "M jak miłość", po wakacjach tajemnicza scena będzie tym ciekawsza, że nie zobaczymy jej od razu po wakacyjnej przerwie. Najnowsze stories nie jest fragmentem gotowego odcinka, tylko relacją z aktualnego dnia zdjęciowego. Rejzner i Smoleński dopiero nagrywają wydarzenia, które produkcja pokaże na ekranie w późniejszym terminie.

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W nowym sezonie "M jak miłość", po wakacjach właśnie słowa Bartka będą najważniejszą wskazówką dotyczącą przyszłości Lisieckich. Rejzner zacznie jeszcze spokojnie: "Jesteśmy dziś na planie, jest bardzo miło", ale Smoleński szybko zdradzi, że dobry nastrój nie potrwa długo. "Jemy śniadanko i wszystko wygląda bardzo sielsko, miło i fantastycznie, ale już za chwilę wydarzy się coś, co wywróci ten stół do góry nogami niestety. Ale nie możemy wam zdradzić, dowiecie się wkrótce, oglądając nowy sezon" - zapowiedział serialowy Bartek.

W nowym sezonie "M jak miłość", po wakacjach pozostanie więc tylko czekać na moment, w którym tajemnicze sceny z planu wreszcie trafią na antenę. Czy problem dotknie bezpośrednio Bartka i Dorotę, czy może uderzy w całą ich rodzinę? Tego Rejzner i Smoleński na razie nie zdradzą!

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