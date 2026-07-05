M jak miłość. Dorota nie zrezygnuje z kariery dla bycia matką Franka? Wciąż nie wiadomo, gdzie pracuje i jak zdobyła fortunę - ZDJĘCIA

Majątek Doroty Lisickiej z "M jak miłość" to pilnie strzeżona tajemnica!

W "M jak miłość" nigdy nie pokazano gdzie Dorota Lisiecka pracuje, jak prowadzi swoją firmę. Kiedy blisko trzy lata temu bogaczka pojawiła się w sadze o Mostowiakach od razu stało się jasne, że to bizneswoman, która wie jak zarabiać pieniądze! Co takiego robi Dorota, że jest milionerką i może sobie pozwolić na każdy wydatek? Nawet Bartek nie musi pracować, bo żona mogłaby go utrzymywać. Założył jednak własne biuro projektowania ogród, jest wspólnikiem Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski) w firmie ogrodniczej.

Iwona Rejzner w jednym z wywiadów pochwaliła się jednak, że jej bohaterka z "M jak miłość" ma własny helikopter, dom w Maroku i willę w Portugalii. Tylko że wcale nie widać tej części majątku Doroty, a od kiedy zamieszkali z Bartkiem w siedlisku ich poziom życia zupełnie się zmienił. Milionerka już nie obnosi się tak ze swoimi majątkiem, nie ubiera elegancko i szykowanie, nie nosi drogiej biżuterii. Nawet rzadko wspomina o biznesie i karierze, które kiedyś były dla niej tak ważne. Zobacz też: M jak miłość. Szczęście Doroty, Bartka i Franka nie potrwa długo? Są już przecieki z planu nowego sezonu - ZDJĘCIA

Jak potoczą się dalej losy Doroty, Bartka i ich syna Franka w "M jak miłość" po wakacjach?

Nowy sezon "M jak miłość" będzie dla Doroty i Bartka sprawdzianem w roli rodziców. Po adopcji Franka wreszcie poczuli się jak pełna, kompletna rodzina, dla której siedlisko w Grabinie stało się domem i oazą spokoju. Nie na długo, bo wciąż będzie czyhał na nich ojczym Franka, Malicki (Marcin Sitek). Poza tym sporym wyzwaniem będzie dla Lisieckich wychowanie dojrzewającego nastolatka, u którego zaczną buzować hormony i nie tylko...

Tajemnicze interesy Doroty w następnym sezonie "M jak miłość"

Nic dziwnego, że do pewnego czasu w "M jak miłość" po wakacjach Dorota nie będzie myślała o pracy, karierze, prowadzeniu biznesu. Tylko jak ma na zarabiać, skoro nie interesuje się firmą? Iwona Rejzner na swoim profilu na Instagramie umieściła najnowsze zdjęcia Doroty - bizneswoman, która znów zacznie robić tajemnicze interesy. Widocznie rola matki Franka, bezczynne siedzenie w siedlisku w Grabinie, nie wystarczą Dorocie na tyle, by czuć się spełnioną kobietą.

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