M jak miłość. Zaginiony Marcin zacznie nowe życie bez bliskich. Utknie u Martyny na długi czas - ZDJĘCIA

Marcin po wypadku utknie u Martyny

Start nowego sezonu "M jak miłość" to bezpośrednia kontynuacja wydarzeń sprzed przerwy wakacyjnej. Marcin został porwany przez ludzi Roberta (Kamil Drężek), ale na szczęście wymknie się mafii. Zacznie uciekać przez ciemny las, ale dojdzie do wypadku. Prowadząca samochód z naprzeciwka Martyna, nie zauważy Chodakowskiego i go potrąci! Zawaha się, czy w ogóle pomagać nieznajomemu, ale ostatecznie podejdzie do Marcina i udzieli mu pomocy. Zaproponuje, by Chodakowski pojechał z nią do domu, bo jest lekarką i da radę go opatrzyć. Przy okazji detektyw zauważy, że Wysocka jest pod wpływem alkoholu, a mimo wszystko wsiadła za kółko. Wykorzysta ten fakt, by móc zatrzymać się u niej w domu.

Marcin bez kontaktu z bliskimi w nowym sezonie "M jak miłość"

Porwanie i wypadek to nie jedyne problemy w życiu zaginionego Marcina. Pojawi się także kwestia amnezji, a Chodakowski nie da rady skontaktować się z nikim bliskim. Niby jak, skoro nie będzie ich pamiętał?! Kama (Michalina Sosna), Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) czy Olek (Maurycy Popiel) będą robili wszystko, byle tylko wpaść na trop detektywa. Niestety miną kolejne dni bez pożądanych wieści. Potem okaże się, że mija miesiąc, a rodzina i przyjaciele nadal nie mają pojęcia, gdzie jest Marcin.

Pobyt Marcina u Martyny przeciągnie się. Zacznie nowe życie?

Nowy sezon "M jak miłość" to masa przemyśleń i decyzji dla Marcina. Z powodu amnezji nie będzie miał pojęcia, kim tak naprawdę jest. Zacznie się obawiać swojej przeszłości. Padną nawet słowa na temat tego, iż detektyw w ogóle nie chce nic o sobie wiedzieć!

- Boję się tego, kim byłem, swojego poprzedniego życia... A może to lepiej, że niczego nie pamiętam? - wyzna Chodakowski w jednym z nadchodzących odcinków nowego sezonu "M jak miłość".

- Daj sobie czas... Może w końcu coś ci się przestawi w głowie - uzna Martyna, u której detektyw zabawi zdecydowanie dłużej, niż na początku planował.