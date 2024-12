M jak miłość. Werner i Budzyński wreszcie docenią Piotrka! Zyska wyjątkowe miejsce w nowej kancelarii - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1838: Marcin i Kama znów razem. Przeprosi za to, jak ją traktował. Nawet nie wspomni o Martynie - ZDJĘCIA

W kolejnych odcinkach "M jak miłość" kancelaria Wernera i Budzyńskiego zmieni się nie do poznania! I nic dziwnego, gdyż wspólnicy przeniosą się w zupełnie inne miejsce! Ale na tym nie poprzestaną, gdyż w końcu zdecydują się wyróżnić jednego ze swoich prawników! I mowa tu oczywiście o Piotrku, który nie raz ratował im tyłek! Adam i Andrzej wreszcie zdecydują się w pełni docenić Zduńskiego, któremu oddadzą wyjątkowe miejsce w nowej kancelarii. A mianowicie w nowych odcinkach "M jak miłość" umieszczą jego nazwisko tuż obok swoich na oficjalnej tabliczce, przed wejściem, z czego oczywiście adwokat będzie bardzo dumny!

- To jest nowy etap w nowym miejscu i nowe wyzwania - zapowiedział Marcin Mroczek w "Kulisach M jak miłość".

Piotrek dołączy do Adama i Andrzeja w nowych odcinkach "M jak miłość"!

A to dlatego, że w końcu w następnych odcinkach "M jak miłość" stanie się tak samo ważny jak oni! I nic dziwnego, gdyż Piotrek wiele ku temu poświęcił, w tym nawet własne zdrowie i życie, czego wspólnicy oczywiście byli świadomi, a w kolejnych odcinkach "M jak miłość" postanowią go za to wynagrodzić!

- To jest fanatyczne, że naszemu życiu towarzyszy jakiś progres. Te zmiany pozwalają spojrzeć na siebie z jakiejś perspektywy - skomentował Krystian Wieczorek w "Kulisach M jak miłość".

W przeciwieństwie do Kamila (Marcin Bosak), który na takie docenienie będzie musiał jeszcze trochę poczekać! Ale oczywiście także nie będzie miał zamiaru odpuszczać, bo wciąż będzie ważną częścią ich kancelarii.

Kamil także awansuje jak Piotrek w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Tym bardziej, że w kancelarii Wernera i Budzyńskiego w "M jak miłość" pewne będą tylko zmiany! A więc, kto wie, może i Gryc otrzyma taką samą szansę jak Zduński i także i jego nazwisko będzie zdobić ewentualną kolejną nową kancelarię!

- W naszym przypadku, to czego możemy być pewni, to zmiana. Te zmiany ciągle nam towarzyszą. Szukamy chyba tej wyjątkowej i najlepszej lokalizacji na kancelarię... - dodał Wieczorek w "Kulisach M jak miłość".