M jak miłość. Julia i Andrzej znów będą razem pracować? Historia zatoczy koło, a Malicka nie zniknie - WIDEO, ZDJĘCIA

Andrzej znów zagmatwa się w bliską współpracę z Julią w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Romans Andrzeja i Julii rozpoczął się od spraw zawodowych. Znali się z przeszłości, ale dopiero wspólna praca znów ich do siebie zbliżyła. Potem był pamiętny wyjazd do Wrocławia i wspólna noc w hotelu. Prawnik zdradził Magdę, a następnie pojawiła się lawina wydarzeń. Czy to możliwe, że historia zatoczy koło, a Budzyński znów zagmatwa się w skomplikowaną relację z byłą kochanką? Pewnym są spore zmiany w kancelarii Andrzeja, bo załoga specjalistów zmieni biuro. Julia nie omieszka zaglądać do nowego lokum kolegów.

Julia nie przestanie przychodzić do biura Andrzeja, Wernera i spółki

- Fajnie tu u was - pochwali Julia w kolejnych odcinkach "M jak miłość" po przerwie świąteczno-noworocznej 2024. - Taka jest dobra energia - doda kobieta.

Po co Malicka będzie wciąż zaglądać do biura Andrzeja? Niby ma tam znajomych, szczególnie przyjaciółkę Sylwię (Hanna Turnau), która od jakiegoś czasu jest w związku z Adamem (Jacek Kopczyński). Czy to jednak wystarczające powody, by wciąż pojawiać się w otoczeniu byłego kochanka?

Julia znów namiesza w wątku Budzyńskich w kolejnych odcinkach "M jak miłość"

Zdradzamy, że sytuacja między Julią, Magdą a Andrzejem znów stanie się napięta. Wszystko przez kwitnący związek Malickiej z ojcem Nadii (Mira Fareniuk). Magda jeszcze długo nie da rady przełknąć palących wieści o tym, że Dima (Michaił Pszeniczny) właśnie Julię wybrał sobie za obiekt westchnień. To udowadnia, że kobieta raczej nie zniknie z wątku Magdy i Budzyńskiego. Wręcz przeciwnie, może pojawiać się coraz częściej. Na szczęście nie wydaje się, by w dłuższej perspektywie mogła zaszkodzić małżeństwu Budzyńskich. Raczej skupi się na relacji z Dimą.