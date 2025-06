M jak miłość. Uśmiechnięta Iza w nowym sezonie! W końcu i ona będzie szczęśliwa? - ZDJĘCIA

Los wreszcie uśmiechnie się do Izy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Czy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Iza w końcu będzie szczęśliwa? Tym bardziej, że obecny 25 sezon był dla jej bohaterki szczególnie ciężki. Chodakowska najpierw musiała przejąć opiekę nad Mają (Laura Jankowska) i Szymkiem (Staś Szczypinśki), gdy ważyły się losy zaginionego Marcina, a do tego wszystkiego doszedł jeszcze strach o byłego męża. Ale to nie był koniec jej dramatu, gdyż kolejny zgotował jej obecny!

A to dlatego, że jej małżeństwo z Radkiem okazało się kompletną porażką, gdy i ona w końcu poznała prawdziwą twarz swojego męża, co doprowadziło do licznych awantur, a nawet przemocy nie tylko psychicznej, ale i fizycznej! I choć w międzyczasie małżonkowie nawet się rozstali, to finalnie do siebie wrócili, choć Iza wcale nie skakała z tego powodu z radości. Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to się zmieni?

Adriana Kalska tryska radością na planie "M jak miłość"!

Adriana Kalska opublikowała na swojej relacji zdjęcia z planu "M jak miłość", na którym w końcu widzimy ją uśmiechniętą! Aktorka tryska na nich radością, co może być zapowiedzią tego, że w nowym sezonie po wakacjach i do niej wreszcie uśmiechnie się szczęście, a ona wreszcie odpocznie od dramatów, które spadły na nią w 25 sezonie!

I nic dziwnego, gdyż w końcu ile można! Czy zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Izie i Radkowi wreszcie uda się ze sobą na dobre dogadać, a ich małżeństwo będzie tak samo udane jak na początku? Czy dziennikarz się zmieni? A może to Chodakowska raz na zawsze zdecyduje się od niego odejść i zacząć zupełnie nowe życie?

Chodakowska w końcu będzie szczęśliwa w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! Jednak już wiemy 1! A mianowicie, że niezależenie od tego, jak ostatecznie skończy Iza, to w końcu będzie szczęśliwa! I dobrze, bo już wystarczająco się nacierpi nawet za odejście od Marcina, który finalnie także odnajdzie swoje szczęście u boku Kamy, z którą w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej także będzie przygotowywał się do ślubu!