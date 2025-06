M jak miłość. To o niego Natalka walczyła z Ulą zanim zakochała się w Bartku! Nikt nie wie, co się stało z Frankiem. Tak teraz wygląda - ZDJĘCIA

Historia miłości Natalki i Franka w "M jak miłość" i wojna z Ulą o leśniczego

Pamiętacie Franka Zarzyckiego z "M jak miłość"? Po raz pierwszy ten bohater jako młody leśniczy pojawił się w ekranowej Grabinie w 1140 odcinku w 2015 roku, kiedy Lucjan Mostowiak (śp. Witold Pyrkosz) zgubił w lesie, a Natalka (Marcjanna Lelek) wyruszyła na poszukiwania zaginionego dziadka. Los postawił na jej drodze leśniczego, który pomógł Natalii znaleźć Lucjana.

Od pierwszego spotkania Natalki i Franka było jasne, że połączy ich miłość. Mimo że Natalia była już w ciąży z Darkiem Majem (Marcel Sabat), który zostawił ją na długo przed porodem. To właśnie Franek został najpierw ojcem chrzestnym Hani, a po ślubie uznał córkę żony za własne dziecko.

Zanim jednak Natalka i Franek zostali parą, to Ula pierwsza zakochała się w leśniczym. Między siostrami wybuchała wojna o Franka, ale Ula z góry była na skazanej pozycji. Chociaż leśniczy się z nią przespał, to zawsze wolał Natalkę. Jeszcze wtedy żadna z sióstr nie miała pojęcia o tym, że Franek to nie jedyny mężczyzna, w którym obie będą zakochane...

To dlatego Natalka i Franek rozstali się w "M jak miłość"! Rozwód po zdradzie

Szczęście Natalki i Franka skończyło się w Australii, a ich rozwód nastąpił po tym, jak Zarzycki zdradził żonę ze swoją dawną dziewczyną Justyną (Olga Kalicka). To właśnie z pomocą Bartka oszukiwana Natalka odkryła romans Franka, przekonała się na własne oczy, że jej mąż znów zakochał się w swojej byłej narzeczonej.

Dopóki Bartek był mężem Uli to w "M jak miłość" Natalka traktowała go jako szwagra i przyjaciela. Wszystko się zmieniło, kiedy podczas pobytu całej trójki w Australii między Lisieckimi coś zaczęło się psuć. To Natalia wspierała Bartka, kiedy opętanej przez sektę Uli kompletnie odbiło! Ich relacja stała się bardzo bliska... Ale dopiero po powrocie Natalki z Hanią do Grabiny stało się jasne, że jest zakochana w Bartku. Zrobiła się bowiem zazdrosna o Dorotę (Iwona Rejzner).

Co się stało z mężem Natalki, Frankiem Zarzyckim w "M jak miłość"?

Ostatni raz Franek u boku Natalki pojawił się w 1421 odcinku "M jak miłość", gdy podjęli decyzję o przeprowadzce z Grabiny do Australii. Później już tylko z opowieści Natalii można było się dowiedzieć, co się dzieje w ich życiu. Po rozwodzie Natalki i Franka on związał się z Justyną i słuch po nim zaginął. Nawet Hania nie wspomina przybranego ojca. Nie wiadomo czy nadal mieszka w Australii z kochanką, czy wrócił do Polski.

Tak teraz wygląda Piotr Nerlewski. Gra w innym serialu!

Piotr Nerlewski spędził na planie "M jak miłość" cztery lata. Odszedł z obsady w 2019 roku i od tego czasu wystąpił w wielu innych produkcjach TVP i konkurencyjnych stacji. Ostatnio 36-letni aktor pracuje na planie serialu TVN "Szpital św. Anny", gdzie gra postać lekarza, Tomek Jaworskiego.

