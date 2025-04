M jak miłość

M jak miłość. Takiego finału sezonu jeszcze nie było! Pierwszy raz w historii tak się skończy ostatni odcinek - ZDJĘCIA

Ostatni odcinek "M jak miłość" obecnego 25. sezonu zostanie wyemitowany dużo wcześniej niż rozpoczyna się przerwa wakacyjna w innych serialach TVP! Dokładnie we wtorek, 6 maja 2025 roku, w Dwójce premiera finału sezonu "M jak miłość", który zakończy się na 1871 odcinku. Pierwszy raz w długiej historii uwielbianego serialu o Mostowiaków sezon skończy się tak szybko, będzie liczył tak mało odcinków. Skąd ta decyzja, by koniec "M jak miłość" nastąpił ponad miesiąc przed rozpoczęciem wakacji? Sprawdź, co już wiadomo.