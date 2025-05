M jak miłość. Taka przyszłość czeka Mateusza Mostowiaka. Nie wróci na stałe do domu w Grabinie? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. To on będzie bronił podłego Święcickiego. Budzyński i Werner mają z nim jakieś szanse? - ZDJĘCIA, WIDEO

Czy Mateusz Mostowiaków znów zamieszka w domu w Grabinie w następnym sezonie "M jak miłość'?

Mateusz Mostowiak z twarzą innego aktora w "M jak miłość" jesienią będzie układał sobie życie z dala od Grabiny, ale to wcale nie oznacza, że nie nastąpi dłuższy powrót ukochanego wnuka Barbary, syn Marka (Kacper Kuszewski). Przez blisko dwa lata Mateuszowi niespecjalnie zależało na podtrzymywaniu kontaktu nawet z seniorką rodu Mostowiaków. Co więcej, kilka miesięcy Marek dochował tajemnicy syna, który nie chciał pochwalić się bliskim w Grabinie zmianami, jakie zaszły w jego życiu.

Przed finałem sezonu "M jak miłość" Mateusz nareszcie otworzył się przed Barbarą, opowiedział, jak teraz wygląda jego służba w armii, studia na WAT oraz miłosne sprawy, ale zastrzegł babci, że nie zostanie w rodzinnym domu na długo. Przed opuszczeniem rodzinnej wsi Mateusz zdobył się na bohaterki czyn, udowodnił, że nie tylko zmężniał, wydoroślał, ale jako żołnierz jego gotów bronić tych, którym dzieje się krzywda. To była zapowiedź, że o młodym Mostowiaku jeszcze usłyszymy.

Co prawda w nadchodzącym sezonie "M jak miłość" jesienią Mateusz nie zamieszka w Grabinie pod jednym dachem z babcią Barbarą, ciocią Marysią (Małgorzata Pieńkowska), wujkiem Arturem (Robert Moskwa) i kuzynką Basią (Karina Woźniak), ale w domu Mostowiaków zawsze będzie dla niego miejsce.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Grabina to miejsce, w którym bije serce wszystkich Mostowiaków. Nawet tych, którzy nie byli w domu bardzo długo. Przyjeżdżamy do Grabiny zawsze, kiedy dzieje się w naszym życiu coś ważnego. Dzielimy się tam naszymi radościami i smutkami, a dom babci jest miejscem pełnym uśmiechu, miłości i zapachu szarlotki. Mateusz będzie tam zdecydowanie częstszym gościem - ujawnił Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Mateusz i Lilka nie będą razem w "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej

Chociaż obecnie Mateusz nie szuka miłości w "M jak miłość", to wcale nie oznacza, że w kolejnych odcinkach po przerwie wakacyjnej nie pojawi się jakiś romantyczny wątek z jego udziałem. Po rozwodzie z Lilką (Monika Mielnicka) próbował z byłą żoną jeszcze raz, ale się nie udało. Nie miał żalu do Lilki o przeszłość, o to, że go zdradziła i porzuciła, bo brali ślub, kiedy oboje byli bardzo młody. Uczucie, które połączyło Mateusza i Lilkę to już jednak zamknięty rozdział.