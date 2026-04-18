M jak miłość. Tak się zmieni Kama. W końcu się opamięta i nie będzie dręczyć Marcina w następnym sezonie? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-18 11:37

Następny sezon "M jak miłość" właśnie powstaje i na pewno nie zabraknie dużych zmian u bohaterów! Odcinki, które teraz są kręcone, będą emitowane dopiero późną jesienią 2026 roku, po przerwie wakacyjnej trwającej od maja do września. To, co dzieje się za kulisami "M jak miłość" nie pozostawia wątpliwości, że Kama, którą gra Michalina Sosna bardzo się zmieni w kolejnym sezonie. Nie tylko jeśli chodzi o wygląd. Czy to oznacza, że nie będzie już dręczyć Marcina (Mikołaj Roznerski) i dyktować mężowi, co ma robić w życiu? Sprawdź, co już wiadomo.

Uśmiechnięta Michalina Sosna jako Kama w białym swetrze i złotych kolczykach, obok niej Mikołaj Roznerski jako Marcin, patrzący na nią z troską. Aktorzy z serialu M jak miłość pokazują relacje między bohaterami, o których przeczytasz więcej na portalu Super Seriale.
M jak miłość po wakacjach 2026. Kama (Michalina Sosna) na planie
Co z Kamą i Marcinem w następnym sezonie "M jak miłość" po wakacjach 2026?

Metamorfoza Kamy w następnym sezonie "M jak miłość" rzuca się w oczy od razu po publikacji przez Michalinę Sosnę zdjęć z premierowych odcinków.Uwielbiana aktorka pokazała się już w innej fryzurze, która sprawia, że Kama będzie wyglądała bardzo dziewczęco i uroczo. Czy za zmianą wyglądu Kamy będzie też szła jej zmiana zachowania wobec Marcina?

Wielu fanów "M jak miłość" po ostatnich wyczynach Kamy, jak szantażem zmusiła Marcina, aby rzucił pracę detektywa, nie chce jej już oglądać w serialu. Coraz częściej pojawią się opinie, że Kama powinna odejść, zostawić Marcina w spokoju, bo on tylko przez żonę cierpi. Ale przecież dopiero co wzięli ślub? Kryzys małżeńskie zdarzają się w najlepszych związkach, a póki się kochają powinni walczyć o tę miłość.

Tylko czy Kama się opamięta i zrozumie, że zmuszanie Marcina do życia zgodnie z jej wyobrażeniem nie prowadzi do niczego dobrego? To się okaże w następnym sezonie "M jak miłość", w którym na pewno nie zabraknie emocji. Głównie z powodu nowej kobiety, która zakręci się koło Marcina.A będzie nią prezes firmy, gdzie Chodakowski będzie pracował jako ekspert ds. bezpieczeństwa, Elżbieta Domańska. Wiele wskazuje na to, że to właśnie ona zagrozi miłości Kamy i Marcina w "M jak miłość" po wakacjach 2026 r. 

Kiedy "M jak miłość" wróci do TVP po przerwie wakacyjnej?

Aktorzy i pozostała część ekipy produkcyjnej już kilka dni temu wróciła na plan "M jak miłość", by kręcić kolejny już nowy 27 sezon. Ale efekty widzowie zobaczą dopiero późną jesienią.

Mimo że po przerwie wakacyjnej "M jak miłość" wróci na antenę TVP2 w pierwszych dniach września, to najpierw będą emitowane odcinki już nakręcone. Te, do których zdjęcia trwały jeszcze zimą. A serialowa wiosna w "M jak miłość" rozpocznie się dopiero pod koniec listopada! 

