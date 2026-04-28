M jak miłość, odcinek 1929: Ona zniszczy szczęście Kamy i Marcina! Bezwzględna Elżbieta będzie chciała mieć Chodakowskiego tylko dla siebie - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jako pierwsi w SuperSeriale.se.pl już pod koniec lutego ujawniliśmy, że rola Katarzyny Dąbrowskiej w "M jak miłość" to nie tylko ogromna zmiana w obsadzie, ale także kolejne zagrożenie dla małżeństwa Kamy i Marcina. Nie wyjdą jeszcze na dobre z kryzysu po rozstaniu, ucieczce Kamy na Śląsku i rewolucji, jaką Marcin przejdzie w związku ze zmianą pracy, a już u boku Chodakowskiego pojawi się piękna kobieta, która będzie nim bardzo zainteresowana, nie tylko jako szefowa.

Marcin będzie się męczył w nowej pracy w 1929 odcinku "M jak miłość"

Po raz pierwszy Elżbieta Domańska pojawi się w 1929 odcinku "M jak miłość". Pani prezes dużej korporacji, gdzie Marcin będzie pracował za biurkiem jako ekspert ds. bezpieczeństwa. Wystarczy tylko kilka dni w korporacji, a Chodakowski już zacznie się męczyć w nowej pracy. Przyzna się do tego tylko przyjacielowi Jakubowi (Krzysztof Kwiatkowski), którego zostawił samego w agencji detektywistycznej. Były detektyw będzie się zwyczajnie męczył na tym stanowisku.

- W tej nowej robocie brakuje mi głównie tlenu. Krawat skutecznie odcina dopływ powietrza - wyzna Marcin, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Prezes Elżbieta Domańska upatrzy sobie Marcina w 1929 odcinku "M jak miłość"

I wtedy w 1929 odcinku "M jak miłość" szefowa Marcina zjawi się w jego biurze z zaskakującą propozycją. Atrakcyjna, pewna siebie, a przy tym nieustępliwa Elżbieta Domańska da się poznać jako kobieta, która zawsze dostaje to, czego chce. Upatrzy sobie Chodakowskiego i będzie chciała mieć go tylko dla siebie...

Podczas pierwszej rozmowy z Elżbietą w 1929 odcinku "M jak miłość" Marcin usłyszy od niej, że zwróciła na niego uwagę i bacznie mu się przygląda.

- Obserwuję pana już od jakiegoś czasu i mam nieodparte wrażenie, że przy pańskim doświadczeniu ta praca nie jest szczytem pańskich marzeń - Elżbieta od razu przejrzy Marcina.

- Chce pani powiedzieć, że nie dość się w nią angażuję? - zapyta Chodakowski.

- Wręcz przeciwnie. Angażuje się pan w pełni, ale zwyczajnie się pan w niej nudzi - oceni pani prezes.- To nie do końca tak... - Marcin nie będzie wiedział, jak z tego wybrnąć.

Marcin w 1929 odcinku "M jak miłość" zostanie prywatnym ochroniarzem Elżbiety!

Niespodziewanie w 1929 odcinku "M jak miłość" Elżbieta zaproponuje Marcinowi, żeby został jej ochroniarzem! Odsłoni przed Chodakowskim wszystkie karty, opowiadając o tym, jak niebezpieczne sytuacje zdarzają się w jej życiu, kiedy wyjeżdża służbowo na Bliski Wschód.

- Nie proszę o komentarz. Chcę zaproponować coś ciekawszego niż robienie tabelek. Co by pan powiedział na to, żeby zostać moim security managerem i osobistym bodyguardem? - szefowa Marcina uzna, że on idealnie się do tego, aby strzec jej bezpieczeństwa w dzień i w nocy. Poza tym praca ochroniarza pani prezes byłaby dla niego dużym wyzwaniem.

- I co pan na to? Oferuję podróże po całym świecie, kadry rodem z sensacyjnego filmu... No i podwojenie pańskiej pensji. W końcu moje bezpieczeństwo jest dla firmy bezcenne - wyjaśni Elżbieta.

Od odpowiedzi Marcina będzie zależało, czy jego małżeństwo z Kamą przetrwa kolejną próbę! Bo stanie się jasne, że Elżbieta Domańska będzie zainteresowana Chodakowskim nie tylko na gruncie zawodowym. Wygląda na to, że stanie się poważnym zagrożeniem dla Kamy i będzie chciała zniszczyć małżeństwo Marcina!

W finale 1929 odcinka "M jak miłość" Domańska postawi na swoim i zmusi Marcina,żeby został jej ochroniarzem! Chodakowski dostanie specjalne polecenie od szefa ochrony korporacji, aby jechać z panią prezes do Wiednia...

M jak miłość. Szefowa Marcina będzie chciała go uwieść! Oto co zrobi Elżbieta, by zdobyć męża Kamy