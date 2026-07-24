M jak miłość. Tak mąż Iwony Rejzner reaguje na sceny miłosne Doroty i Bartka. Nigdy o tym nie mówiła - ZDJĘCIA

Iwona Rejzner prywatnie. Dorota z "M jak miłość" ma męża i dwójkę dzieci

Iwona Rejzner, znana jako Dorota z "M jak miłość", to obecnie jedna z bardziej lubianych aktorek z serialu. Dołączyła do obsady trzy lata temu i wywróciła życie Bartka Lisieckiego do góry nogami. Prywatne życie 45-letniej Rejzner kręci się wokół rodziny, męża Andrzeja i dwójki dzieci. Co jakiś czas gwiazda "M jak miłość" występuje z ukochanym, synem Antkiem (10 l.) i córką Nelą (6 l.) w telewizji w "Pytaniu na śniadanie", ale znacznie częściej Rejzer pokazuje kulisy prywatnego życia na swoim profilu na Instagramie.

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Czy mąż Iwony Rejzner ogląda miłosne sceny Doroty i Bartka w "M jak miłość"?

W ostatnim wywiadzie serialowa Dorota z "M jak miłość" usłyszała pytanie, czy jej mąż bywa zazdrosny o miłosne sceny zagrane na planie z ekranowym ukochanym, Bartkiem. Mimo że Iwona Rejzner nigdy wcześniej nie mówiła tego o mężu Andrzeju, teraz postanowiła ujawnić, jak reaguje na to, że całuje się z Arkadiuszem Smoleńskim, jak wcielają się w swoich bohaterów i pokazują na ekranie, jak bardzo Dorota i Bartek się kochają, jaka wielka łączy ich namiętność.

- Mąż nigdy nie jest zazdrosny. On wie, że jestem profesjonalną aktorką. Nie jest typem zazdrośnika. Nie ogląda takich scen. To są dobre metody, które zapobiegają problemom w rodzinie. Ma do mnie pełne zaufanie. Andrzej mnie wspiera. Mam wspaniałą rodzinę - powiedziała Rejzner w rozmowie z tygodniem "Twoje Imperium".

- Na co dzień moja rodzina daje mi wielką siłę. Niedawno wystąpiłam z bliskimi w "Pytaniu na śniadanie" i miała okazję pochwalić się moim synem - dodała aktorka.

Iwona Rejzner przed rolą Doroty w "M jak miłość" była pogodynką!

Przed rolą Doroty w "M jak miłość" Iwona Rejzner przez wiele lat była związana z telewizją. Pracowała nawet jako pogodynka w "Pytaniu na śniadanie", prowadziła programy muzyczne i rozrywkowe. Była prezenterką telewizyjną w wielu stacjach. Nie było jej łatwo, ale cierpliwie obserwowała kolegów aktorek i czekała na swoją szansę. Była osobą z drugiego planu, aż do chwili, kiedy trzy lata temu dostała jedną z głównych ról w "M jak miłość".