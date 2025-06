M jak miłość. Ta postać wszystko zmieni w serialu. W Siedlisku znów nie będzie bezpiecznie - ZDJĘCIA

Sekrety Święcickiego w „M jak miłość” jesienią

We wrześniu w serialu „M jak miłość” Magda będzie w rozsypce przed rozprawą swojego oprawcy. Perspektywa konfrontacji z draniem mocno ją roztrzęsie. Do tego dojdzie dziwne przeczucie, że na tej rozprawie się nie skończy, że sprawa nie zostanie załatwiona… I to pomimo tego, że Andrzej będzie dobrej myśli zakładając, że Święcicki dostanie kilkuletni wyrok do odsiedzenia. Ale się zdziwi, widząc w sądzie reprezentanta jednej z najlepszych warszawskich kancelarii.

Święcicki wyjdzie na wolność dzięki adwokatowi Martyny w „M jak miłość”?

Do obrony Święcickiego zostanie wynajęty w nowym sezonie serialu „M jak miłość” adwokat (Michał Siudek), który w zakończonym już sezonie wspierał Martynę (Magdalena Turczeniewicz) i nakłaniał ją do przyjazdu na posiedzenie Okręgowej Izby Lekarskiej, kiedy miała zarzuty leczenia pacjentów w stanie nietrzeźwości. Dzięki niemu dostała jedynie rok zawieszenia w prawach wykonywania zawodu, ale do leczenia wróciła od razu, bo sąd zaliczył na poczet wyroku czas, kiedy nie pracowała.

Braterska miłość w serialu „M jak miłość” po wakacjach

Jesienią w serialu „M jak miłość” dowiemy się, kto stoi za wynajęciem znakomitego adwokata do obrony Święcickiego. Będzie to Błażej, jego młodszy brat. Okaże się, że chociaż kompletnie się różnią, to są sobie bliscy. Błażej jest odnoszącym sukcesy, świetnie zarabiającym i nieźle wyedukowanym człowiekiem, co stanowi spory kontrast z napastnikiem Magdy. Znacznie gorzej sytuowany brat zapyta o informacje od adwokata, który został wynajęty przez młodszego Święcickiego.

- Przewiduje, że dzisiaj, po przesłuchaniu Budzyńskiej, sąd wyda wyrok – odpowie Błażej.

Brat zapewni go, że - oczywiście – będzie na sali sądowej i będzie go wspierał. W nowym sezonie serialu „M jak miłość” dojdzie do prawniczego pojedynku. Jego wynik wpłynie na życie Budzyńskich w Siedlisku. Jeżeli Święcicki zostanie uniewinniony, to na pewno nie odpuści Magdzie i znowu zaatakuje. Małżeństwo nie będzie bezpieczne... Cytat za: Swiatseriali.interia.pl